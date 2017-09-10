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Kazakistan'daki İİT 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: - "Ermenistan, Müslüman ülkelerle bağlantı kurmaya çalışıyor. Ancak onların bu sözlerine inanmamak gerek. Kutsal yerlerimizi, camileri yıkan Ermenistan, Müslüman ülkelerin dostu olamaz" - "Müslümanlara karşı işlenen suçları şiddetle kınıyoruz. Ayrıca Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet olaylarını da kınıyor, Myanmar'daki durumun kötüleşmesinin engellenmesi için uluslararası örgütleri, siyasi ve dini liderleri adımlar atmaya çağırıyoruz"

Kazakistan'daki İİT 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi

ASTANA (AA) – Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Arakan'da Müslümanlara karşı işlenen suçlara karşı harekete geçmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesinde yaptığı konuşmada, İİT ülkeleriyle ikili ve uluslararası örgütler çerçevesinde iş birliği yaptıklarını belirtti.

İİT’nin, Azerbaycan-Ermenistan sorununda, kendilerini ve sınırların dokunulmazlığını desteklediğini dile getiren Aliyev, İİT’nin bu konuda önemli ve adil kararlar aldığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, ancak söz konusu kararları yerine getirmeyen Ermenistan’a yaptırım uygulanmadığına dikkati çekerek, durumu "çifte standart" olarak değerlendirdi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sinin Ermenistan’ın işgali altında olduğunu hatırlatan Aliyev, 1 milyonu aşkın Azerbaycan vatandaşının da kendi topraklarında mülteci olduğunu belirtti.

Aliyev, Ermenistan'da İslamofobinin tırmanışa geçtiğine işaret ederek, "Ermenistan, Müslüman ülkelerle bağlantı kurmaya çalışıyor. Ancak onların bu sözlerine inanmamak gerek. Kutsal yerlerimizi, camileri yıkan Ermenistan, Müslüman ülkelerin dostu olamaz." ifadelerini kullandı.

İslam düşmanlığıyla aktif mücadele ettiklerine de vurgu yapan Aliyev, "Müslümanlara karşı işlenen suçları şiddetle kınıyoruz. Ayrıca Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet olaylarını da kınıyor, Myanmar'daki durumun kötüleşmesinin engellenmesi için uluslararası örgütleri, siyasi ve dini liderleri adımlar atmaya çağırıyoruz." dedi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyevİslam İşbirliği Teşkilatı
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