Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Kazakistan'daki ŞİÖ Zirvesi

- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev: - "Pakistan'ın ŞİÖ üyeliğine kabul edilme süreci 12 yıl önce başlatılmıştı ve bu süreç yarın tamamlanacak"

Kazakistan'daki ŞİÖ Zirvesi

ASTANA (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Pakistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) kabul edilme sürecinin 12 yıl önce başlatıldığını ve bu sürecin yarınki ŞİÖ Zirvesi'nde tamamlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Nazarbayev, ŞİÖ Zirvesi için Kazakistan'da bulunan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i kabul etti.

Nazarbayev görüşmede, Pakistan'ın Astana EXPO 2017 fuarına ve ŞİÖ Zirvesi'ne katılımlarından dolayı Şerif'e teşekkür ederek, "Pakistan'ın ŞİÖ üyeliğine kabul edilme süreci 12 yıl önce başlatılmıştı ve bu süreç yarın tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Nazarbayev, ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularına da değindi.

Başbakan Şerif, Kazakistan'ın başkenti Astana'nın yeni halini almasında Nazarbayev'in rolünün önemini vurgulayarak, "Sizin görüş ve liderliğiniz başkentin kalkınmasını sağladı." dedi.

- Nazarbayev, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ayrıca zirve için Kazakistan'da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Nazarbayev görüşmede, Kazakistan-Hindistan ilişkilerinin karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştiğini belirtti.

"Hindistan'ın ŞİÖ'ye üye olma süreci 12 yıl önce başlatıldı ve yarın Hindistan bu örgütün tam üyesi olacak." ifadesini kullanan Nazarbayev, Hindistan'ın örgüte üyeliğinin örgüt çerçevesinde çözülebilir konuların yelpazesini genişleteceğini dile getirdi.

Başbakan Modi de Kazakistan'ı en son 2015 yılında ziyaret ettiğini hatırlatarak, Kazakistan'ın ekonomik ilerlemesinde Nazarbayev'in rolünün büyük olduğunu söyledi.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan NazarbayevPakistan Başbakanı Şerif
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5