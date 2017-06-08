Kazakistan'daki ŞİÖ Zirvesi

ASTANA (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Pakistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) kabul edilme sürecinin 12 yıl önce başlatıldığını ve bu sürecin yarınki ŞİÖ Zirvesi'nde tamamlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Nazarbayev, ŞİÖ Zirvesi için Kazakistan'da bulunan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i kabul etti.

Nazarbayev görüşmede, Pakistan'ın Astana EXPO 2017 fuarına ve ŞİÖ Zirvesi'ne katılımlarından dolayı Şerif'e teşekkür ederek, "Pakistan'ın ŞİÖ üyeliğine kabul edilme süreci 12 yıl önce başlatılmıştı ve bu süreç yarın tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Nazarbayev, ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konularına da değindi.

Başbakan Şerif, Kazakistan'ın başkenti Astana'nın yeni halini almasında Nazarbayev'in rolünün önemini vurgulayarak, "Sizin görüş ve liderliğiniz başkentin kalkınmasını sağladı." dedi.

- Nazarbayev, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ayrıca zirve için Kazakistan'da bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Nazarbayev görüşmede, Kazakistan-Hindistan ilişkilerinin karşılıklı saygı ve güven temelinde geliştiğini belirtti.

"Hindistan'ın ŞİÖ'ye üye olma süreci 12 yıl önce başlatıldı ve yarın Hindistan bu örgütün tam üyesi olacak." ifadesini kullanan Nazarbayev, Hindistan'ın örgüte üyeliğinin örgüt çerçevesinde çözülebilir konuların yelpazesini genişleteceğini dile getirdi.

Başbakan Modi de Kazakistan'ı en son 2015 yılında ziyaret ettiğini hatırlatarak, Kazakistan'ın ekonomik ilerlemesinde Nazarbayev'in rolünün büyük olduğunu söyledi.



