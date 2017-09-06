Kazakistan'dan Cibuti Cumhurbaşkanına ödül

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh'e "Küresel İslami Finansman Ödülü" verdi.

Başkent Astana'da bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, küresel İslami finansman piyasası katılımcılarının birleşmesinin, uluslararası işbirliğinin etkin aracı olduğunu belirterek, "Bugünkü ödül töreni, İslami finansmanın farklı yönlerinde liderleri ortaya koyacak ve bu finansal hizmetin daha da gelişmesine katkı sağlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Guelleh de son kez 2011’de Kazakistan’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, “O günden bu yana Kazakistan’da inanılmaz gelişme kaydedilmiştir. Başkent Astana’nın transformasyonu etkileyicidir. Günümüzde Kazakistan İslam dünyası için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Nazarbayev, "Küresel İslami Finansman Ödülü"nü Guelleh'e takdim etti.