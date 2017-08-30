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Kazakistan'dan Tacikistan'a yardım

ASTANA (AA) - Kazakistan, Tacikistan'a 914 bin dolar tutarındaki insani yardımı törenle teslim etti. Kazakistan'ın Duşanbe Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Duşanbe Büyükelçisi Nurlan Seytimov'un 914 bin dolarlık un, et ve süt ürünlerinden...

Kazakistan'dan Tacikistan'a yardım

ASTANA (AA) - Kazakistan, Tacikistan'a 914 bin dolar tutarındaki insani yardımı törenle teslim etti.

Kazakistan'ın Duşanbe Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Duşanbe Büyükelçisi Nurlan Seytimov'un 914 bin dolarlık un, et ve süt ürünlerinden oluşan gıda malzemesini Tacikistan Devlet Materyalleri Ajansı Müdürü Sohibjon Ziyadulloyev'e teslim ettiği belirtildi.

Büyükelçi Seytimov, doğal felaketlerin sonuçlarının üstesinden gelmek ve halka zamanında yardım sağlamak için kardeş Tacikistan'a her yıl insani destekte bulunduklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Insani DestekKazakistanTacikistan
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