Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisinden Adana Valisine ziyaret

ADANA (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Abzal Saparbekulı, bazı görüşmelerde bulunmak için geldiği kentte Adana Valiliğine ziyarette bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş ile makamında görüşen Saparbekulı, yarın Güney Kazakistan vilayetinin büyük bir konser grubunun Adana'ya geleceğini belirtti.

Grubun İstasyon Meydanı'nda iftar sonrası Kazak halk müzikleri eşliğinde ezgiler sunacağını ifade eden Saparbekulı, Demirtaş'ı da konsere davet etti.

Vali Demirtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Kazakistan'ın kardeş devletler olduğunu vurguladı.

Kazakistan ile ekonomik ve siyasi anlamda ilişkilerin geliştiğini kaydeden Demirtaş, "İnşallah bundan sonraki ilişkilerimiz Adana nezdinde de gelişir ve iş adamlarımız karşılıklı yatırım yaparlar. Bizler de bunda öncülük yapmaya hazırız." dedi.

Görüşme daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirildi.















