Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük
Sakarya yerli otomobil için buluştu
Sakarya yerli oto için buluştu
Yüzde 61 tasarruf edecek
Yüzde 61 tasarruf edecek
Otopark için halk oylaması
Otopark için halk oylaması
10 yılda 18 milyar lira ceza
10 yılda 18 milyar lira...

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisinden Adana Valisine ziyaret

ADANA (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.Büyükelçi Abzal Saparbekulı, bazı görüşmelerde bulunmak için geldiği kentte Adana Valiliğine ziyarette bulundu.Vali...

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisinden Adana Valisine ziyaret

ADANA (AA) - Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Abzal Saparbekulı, bazı görüşmelerde bulunmak için geldiği kentte Adana Valiliğine ziyarette bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş ile makamında görüşen Saparbekulı, yarın Güney Kazakistan vilayetinin büyük bir konser grubunun Adana'ya geleceğini belirtti.

Grubun İstasyon Meydanı'nda iftar sonrası Kazak halk müzikleri eşliğinde ezgiler sunacağını ifade eden Saparbekulı, Demirtaş'ı da konsere davet etti.

Vali Demirtaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Kazakistan'ın kardeş devletler olduğunu vurguladı.

Kazakistan ile ekonomik ve siyasi anlamda ilişkilerin geliştiğini kaydeden Demirtaş, "İnşallah bundan sonraki ilişkilerimiz Adana nezdinde de gelişir ve iş adamlarımız karşılıklı yatırım yaparlar. Bizler de bunda öncülük yapmaya hazırız." dedi.

Görüşme daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirildi.





İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AdanaKazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal SaparbekuliVali Mahmut DemirtaşZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5