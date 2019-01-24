Kazakistan'ın enerji tüketiminde fosil yakıtların payı yüzde 76

ASTANA (AA) - Uluslararası Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri Merkezi Başkanı Rapil Joşıbayev, Kazakistan'ın fosil yakıtların ülkenin toplam enerji tüketimindeki payının yüzde 76 olduğunu söyledi.

Joşıbayev, "Kazakistan'da Sürdürülebilir Kentsel Altyapı, Yeşil İnşaat Göstergeleri" temalı toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin dünya petrol ihracatında 12'nci, kömür tüketiminde ise 15'inci sırada yer aldığını belirterek, "Fosil yakıt tüketimi, toplam enerji tüketiminin yüzde 76'sını oluşturuyor." dedi.

Kazakistan'ın fosil yakıt bağımlılığı nedeniyle ülke ekonomisinin yüzde 50’sini oluşturan kentsel alanlarda enerji üretimi ve tüketimini artırma sorunuyla karşılaştığını dile getiren Joşıbayev, bu tür sorunları gidermek için uluslararası örgütlerin destekleriyle projeler geliştirmekte olduklarını ifade etti.

Joşıbayev, şehirlerde yeşil teknolojileri geliştirme, altyapıya yatırım çekme gibi alanlarda yol haritaları oluşturduklarına dikkati çekerek, Çinli yetkilileri hava kirliliğini engellemek için tecrübe paylaşımı yapmak amaçla ülkeye davet ettiklerini aktardı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Kazakistan Temsilcisi Vitaliy Vremiş de Kazakistan'da enerji verimli altyapılar için yatırım mekanizması geliştirdiklerini anlatarak, "Bu mekanizma sayesinde ülkeye 16 milyar tenge yatırım çektik." diye konuştu.

Binaların enerji verimliliğini artırmak için çeşitli projeler uyguladıklarını belirten Vremiş, projeler çerçevesinde binalarda ışıklandırma sistemlerinin değiştirilmesi ve diğer teknik çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Kazakistan, fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerjinin toplam elektrik enerjisi üretimindeki payını 2020'de yüzde 3'e, 2025'te yüzde 6'ya ve 2030'da ise yüzde 10'a çıkarmayı amaçladığını duyurmuştu.