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Kazakistan'ın hedefi, 10 yılda en gelişmiş 30 ülke arasına girmek

- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev: "Gelecek 10 yıl, en gelişmiş 30 ülke arasına girme bakımından belirleyici bir dönem olacak"

Kazakistan'ın hedefi, 10 yılda en gelişmiş 30 ülke arasına girmek
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ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, gelecek 10 yılın ülkesinin en gelişmiş 30 ülke arasına girmesi bakımından belirleyici bir dönem olduğunu söyledi.

Nazarbayev, Nur Otan Partisi'nin 18'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana dış ticaret hacminin 9 kat arttığını, ülkeye 320 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımı yapıldığını, halkın gelirlerinin 16 kat büyüdüğünü anlattı.

Ülkede yeni gelişme aşamasının başlatıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Nazarbayev, "Gelecek 10 yıl, en gelişmiş 30 ülke arasına girme bakımından belirleyici bir dönem olacak." dedi.

Nazarbayev, faaliyetlerinde "milli birlik, rekabet edebilir güçlü ekonomi, entelektüel olarak gelişmiş toplum ve dünyada saygın ülke" gibi temel bileşenlerden oluşan milli fikre rehberlik etmeleri gerektiğini söyledi.

Nursultan Nazarbayev ayrıca, "Bizde uzun vadeli strateji, doğal kaynaklar, siyasi irade var. Devletin gücü, onun ekonomik gelişmesi, halkın yaşam kalitesinin artırılması dinamiğiyle değerlendiriliyor. Bu nedenle bana güvenen halkın yarın değil, bugün mutlu olduğunu görmek istiyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
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