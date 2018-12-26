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Kazakistan’ın petrol üretimi 90,3 milyon tonu bulacak

- Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev: -"Petrol üretimi geçen yıla göre yüzde 4,7 artışla 90,3 milyon ton olacak" -"Petrol ihracatı geçen yıla göre yüzde 2,4 artışla 71,5 milyon tonu bulacak"

Kazakistan’ın petrol üretimi 90,3 milyon tonu bulacak
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ASTANA (AA) - Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, bu yılı enerjide olumlu bir şekilde tamamlayacaklarını belirterek, “Petrol üretimi geçen yıla göre yüzde 4,7 artışla 90,3 milyon ton olacak.” dedi

Bozumbayev, düzenlediği yıllık değerlendirme toplantısında, 2018'in petrol üretimi açısından olumlu geçtiğini, ülkenin sadece üç büyük petrol kuyusundaki üretimin 53,9 milyon tona ulaştığını söyledi.

Kaşagan sahasında 13,2 milyon, Tengiz'de 28,6 milyon, Karaçaganak'ta ise 12,1 milyon ton petrol üretimi gerçekleştiğini aktaran Bozumbayev, ''Petrol üretimi 2018'de geçen yıla göre yüzde 4,7 artışla toplam 90,3 milyon ton olacak. Petrol ihracatı da geçen yıla göre yüzde 2,4 artışla 71,5 milyon tonu bulacak." diye konuştu.

Bakan Bozumbayev, bu yıl sonu itibarıyla doğal gaz üretiminin yüzde 2,6 artışla 54,8 milyar metreküpü bulacağını, gaz ihracatının ise geçen yıla göre yüzde 10,4 artışla 19 milyar metreküp olacağını ifade etti.

Kazakistan üzerinden doğal gaz transitinin geçen yıla göre yüzde 6,4 artarak 90 milyar metreküp olduğunu vurgulayan Bozumbayev, elektrik üretiminin ise 106,6 milyar kilovatsaate ulaşacağına dikkati çekti.

Bozumbayev, gelecek yıl yenilenebilir enerjide toplam kapasitesi 629 megavat olan 16 santralin daha devreye alınacağını ifade ederek, “2020’de yenilenebilir enerji santralleri sayısı toplam 2 bin 353 megavat kapasiteyle 124 adet olacak.” dedi.

Bu yıl yenilenebilir enerji sektöründe 5 tesisin devreye alındığına işaret eden Bozumbayev, şu an ülkede 531 megavat kapasiteli 67 yenilenebilir enerji santralinin faaliyette olduğunu söyledi.

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DOĞALGAZPETROL
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