Kazakistan’ın yeni yıl hedefleri

ASTANA (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2017 yılı için Dışişleri Bakanlığının ve ülkesinin yabancı ülkelerdeki temsilciliklerinin hedeflerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Nazarbayev, Dışişleri Bakanlığı binası toplantı salonunda bakanlık yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Nazarbayev, bu hafta yeni atanan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'u bakanlık çalışanlarıyla tanıştırmasının ardından yaptığı konuşmada, kriz ve değişen küresel süreçte Dışişleri Bakanlığına yeni yaklaşımlar gerektiren birçok hedef ve görevin düşeceğini belirtti.

Yılbaşından itibaren Kazakistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki faaliyetlerine başlayacağını aktaran Nazarbayev, "Konsey'e geçici üye seçilmemiz, uluslararası toplumun ülkemize olan saygısının kanıtıdır. Bu nükleer silahsız dünya ve başka uluslararası gündem konularında Kazakistan’ın küresel liderliğinin sağlanmasını talep eden önemli bir görevdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ocak ayında Kazakistan’ın 28. Üniversite Kış Oyunlarına ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Ülkesinde haziran-eylül aylarında da Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı'nın yapılacağını bildiren Nazarbayev, "112 ülke ve 18 uluslararası örgütten temsilciler fuara katılımlarını onayladı. Etkinliğin başarısı büyük oranda Dışişleri Bakanlığın çalışmalarına bağlı." ifadesini kullandı.

Nazarbayev, Astana’da yapılması beklenen Suriye görüşmeleri için dikkatli bir şekilde hazırlıkların yapılması gerektiğini söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde etkin çalışmaların yapılması gerektiğine de işaret eden Nazarbayev, şöyle konuştu:

"Küresel ekonomik kriz şartlarında, ülkenin diplomatik hizmetlerinin faaliyetlerinde ekonomik boyut önemli sistematik unsur olarak kalmalıdır. Yatırım çekmek ve yerli ürünlerin ihracatının yapılması konularında çalışmak gerekiyor. Bu bağlamda, Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilikler güçlendirilmelidir. Gelecek yıl Astana’da yapılması planlanan Şanghay İşbirliği Örgütü ve İslam İşbirliği Örgütü zirvelerinin hazırlıkları için titizlikle çalışmak gerekiyor."



