Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Kazandığı kupayı Emniyet Müdürlüğüne hediye etti

ORDU (AA) - Kayseri'de 23-25 Aralık'ta düzenlenen Uluslararası 1. Erciyes 15 Temmuz Şehitleri Wushu Şampiyonası'nda üçüncü olan Ünyeli Ayfer Arslan, kupasını şehitler anısına Ünye Emniyet Müdürü Ömer Akar'a takdim etti.Ayfer Arslan,...

Kazandığı kupayı Emniyet Müdürlüğüne hediye etti

ORDU (AA) - Kayseri'de 23-25 Aralık'ta düzenlenen Uluslararası 1. Erciyes 15 Temmuz Şehitleri Wushu Şampiyonası'nda üçüncü olan Ünyeli Ayfer Arslan, kupasını şehitler anısına Ünye Emniyet Müdürü Ömer Akar'a takdim etti.

Ayfer Arslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, Wushu antrenörleri Cavit Arslan ve Mehmet Celal Karagöz ile Emniyet Müdürü Akar'ı ziyaret etti.

Şampiyonaya 60 kiloda büyük bayanlar kategorisinde katılarak üçüncü olan Arslan, kazandığı kupayı şehitler anısına Emniyet Müdürü Akar'a armağan etti.

Emniyet Müdürü Akar, yaptığı konuşmada, terör olaylarının ardından Ünye halkı başta olmak üzere vatandaşların emniyet güçlerine verdiği desteği daha da kuvvetli hissettiklerini söyledi.

Ayfer Arslan'ın kupasını kendilerine vermesinin çok hoş bir davranış olduğunu dile getiren Akar, "Bizlere moral ve motivasyon oluyor bunlar. Bizim temennimiz de budur, toplumda tüm kurum ve kuruluşların bir arada, el ele birlik içerisinde olması. O yüzden bu düşünceniz ve inceliğiniz için teşekkür ediyorum. Bizler de bundan gurur ve şeref duyarız. Sporcu kızımızın başarılarının devamını diliyorum. Sizin gibi genç nesillere çok ihtiyacımız var." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Kuyumcu da Ayfer Arslan'ın, 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen müsabakada üçüncü olduğunu belirterek, "Madalya ve kupasını ilimiz adına aldı ama müsabaka şehitler anısına olduğu için kupasını sizlere takdim etmek istedi. Biz de bu başarısını paylaşmak için sizleri ziyaret ettik." diye konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz şehitleriTürkiye 3.lük KupasıÜnyeWushu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.