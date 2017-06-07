Kazazede gencin organları 4 hastaya umut oldu

SAMSUN (AA) - Samsun'da trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen gencin kalbi, karaciğeri ve böbrekleri 4 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Terme ilçesinde 3 gün önce geçirdiği kazada yaralandıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 17 yaşındaki Sezer Orman'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastane yetkilileri gencin ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu yanıt vermesi üzerine durum Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezine bildirildi.

Nakledilecek organlar, merkezde görevli Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu'nun da aralarında bulunduğu doktorlar ve uzman ekip tarafından yaklaşık 4 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

Yakupoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gencin kalbinin Ankara'da, karaciğerinin Erzurum'da, böbreklerinin ise Samsun'da organ bekleyen 4 hastayı sağlığına kavuşturacağını bildirdi.

Gencin ailesine başsağlığı dileyen Yakupoğlu, "Acılı aileye bu zor günlerde gerçekleştirdikleri organ bağışı nedeniyle sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.