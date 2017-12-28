Kazazede öğrencinin eğitim azmi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yaklaşık üç yıl önce trafik kazası geçiren üniversite öğrencisi, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

Kredi Yurtlar Kurumunda barınan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Ebru Çelik, 2015'te kent merkezindeki karayolları kavşağında trafik kazası geçirdi.

Kazanın ardından yaklaşık 8 ay Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Çelik, yürürken ve konuşurken zorlanıyor, hafıza kaybı yaşıyor.

Çelik, yurtta arkadaşlarının desteğiyle ihtiyaçlarını gideriyor.

Gazetecilere açıklama yapan Ebru Çelik, "Derslerde zorluk yaşıyorum. Arkadaşlarım destek veriyor. Tedavi gördüğüm sürece yatağa bağlı yaşadım. Allah'a şükürler olsun ki yürüyebiliyorum. Çok dua ettim." dedi.

Hedeflerinden bahseden Çelik, en büyük hayalinin eğitimini tamamlayarak kaymakamlık yapmak olduğunu dile getirdi.

Çelik'in arkadaşı Yeter Sağlam ise Ebru Çelik ile aynı sınıfta okuduğunu, kendisini çok sevdiğini ve her zaman yardımcı olduğunu ifade etti.

KYK Adıyaman İl Müdürü Sami Köroğlu da Ebru Çelik'e ellerinden geldiği kadar yardımcı olduklarını, yurtta her türlü sosyal faaliyete Çelik'i davet ettiklerini belirtti.