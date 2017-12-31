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Kazazedelere yardıma giderken geçirdiği kazada öldü

- Osmaniye'de kaza geçiren yakınlarına yardıma giden kişi, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti - İki kazada 4 kişi yaralandı

Kazazedelere yardıma giderken geçirdiği kazada öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kaza geçiren yakınlarına yardıma giden kişi, kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti, iki kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Avener idaresindeki 01 ESR 95 plakalı otomobil, Mehmetli beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Burak Bozer ve Mustafa Çetinkaya yaralandı.

Kazazedelerin telefonla yardım istemesi üzerine kaza yerine gitmek üzere yola çıkan Ahmet Gökçek'in (20) kullandığı 80 LL 421 plakalı otomobil, Çiçeklidere köyü Taşköprü mevkisinde devrildi.

Sürücü Gökçek, kaza yerinde yaşamını yitirdi, aynı araçtaki Müjdat Avaner yaralandı.

Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yakındaki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölüKazaOsmaniyeSumbas
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