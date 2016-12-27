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Kazdağları'nda çam kese böceğiyle mücadele

- Edremit Orman İşletme Müdürü Kılıç: - "Biz çam kese böcekleriyle bölgemizde hem mekanik hem de biyolojik mücadele yürütüyoruz"

Kazdağları'nda çam kese böceğiyle mücadele

BALIKESİR (AA) - Kazdağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan güney yamaçlarında popülasyonu artan çam kese böceği zararlısıyla mekanik ve biyolojik mücadele yürütülüyor.

Edremit Orman İşletme Müdürü Barış Tahir Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çam kese böceklerinin popülasyonunun 3-4 yılda bir arttığını, bu sene de böyle bir sıkıntının yaşandığını söyledi.

Kılıç, çam kese böceğinin tırtıl döneminde çam ağaçlarının yapraklarını yiyerek büyüme kayıplarına, estetik yönden görüntü kirliliğine ve alerjik reaksiyonlara sebep yol açtığını ifade etti.

Zararlının çam ağaçları üzerinde ipeksi, pamuksu keseler şeklinde göründüğünü belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Çam kese böcekleri genelde kış aylarında faaliyette olduğu için ağaçların büyüme dönemi dışında ağaçlarda kurumaya sebep olmaz ama çam kese böceklerinin asıl etkisi görüntü kirliliğine ve birebir temas ettiğimiz zaman alerjik faaliyetlere sebep olabilir. Biz çam kese böcekleriyle bölgemizde hem mekanik hem de biyolojik mücadele yürütüyoruz. Mekanik mücadele olarak tel kafes yöntemini kullanıyoruz. Biyolojik mücadele olarak da Burhaniye işletmemizdeki laboratuvarımızda 'calosoma sycophanrta' dediğimiz bunların parazitlerini üretiyoruz."

Çınarlıhan Orman İşletme Şefi Fuat Nazlı da "Uygulanan tel kafes yöntemiyle çam kese böceklerinden 200-300 adet toplayıp, bunların parazitleri üretilerek faydalı böcekleri doğaya salıyoruz. Doğaya salınan çam kese parazitleri, çam kese böceklerini yiyerek popülasyonunu azaltıyor." dedi.



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