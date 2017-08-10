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Kazdağları'ndaki orman yangını

- Sabotaj iddiası üzerine gözaltına alınan kişi tutuklandı

Kazdağları'ndaki orman yangını

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda çıkan orman yangınında sabotaj iddiasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi'nin üst kısımlarında Kazdağları ormanlarının Şahindere Kanyonu mevkisinde 4 ayrı noktada çıkan yangının ardından sabotaj iddiasıyla ilgili gözaltına alınan T.İ'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli T.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda dün çıkan orman yangınında 8 hektarlık alan zarar görmüş, sabotaj iddiasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

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