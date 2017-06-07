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Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Kazı çalışmasında insan kemikleri bulundu

- Iğdır'a bağlı Küllük köyü yakınlarında içme suyu isale hattı çalışması yapan iş makinesi operatörleri, insan kemiklerine rastladı

Kazı çalışmasında insan kemikleri bulundu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da içme suyu isale hattı çalışması için yapılan kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, il merkezine bağlı Küllük köyü yakınlarında içme suyu isale hattı çalışması yürüten iş makinesi operatörleri, insan kemiklerine rastladı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri gelerek incelemede bulundu.

Bölgede başka kemikler olma ihtimaline karşı olay yerinde kazı çalışması bir süre devam etti ancak başka bulguya rastlanmadı.

Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Engindeniz ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Geçmişte, çalışmanın yapıldığı alana yakın olan Gedikli, Oba ve Hakmehmet köylerinde Ermeniler tarafından katledilen Müslümanlara ait toplu mezarlar bulunmuştu.

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IğdırInsan KemikleriKazı çalışması
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