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KDK'dan diyabet hastalarına 'müjdeli' karar

KDK, tip 1 diyabetli hastaların şeker ölçüm çubukları, insülin pompası, aparatları ve sürekli ölçüm yapan sensörlere ücretsiz erişim sağlanması talebini haklı bularak, SGK'ya tavsiyede bulundu.

KDK'dan diyabet hastalarına 'müjdeli' karar

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK), yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 yıldır tip 1 diyabet hastası olan başvurucunun talebi değerlendirilerek karar verildi.

Gelişmiş ülkelerde diyabetlilerin haklarının daha iyi korunduğunu, diyabet tedavisinde yeni teknoloji tıbbi cihaz ve malzemelere ücretsiz ya da çok az fark ödeyerek ulaşıldığını savunan başvurucu, tip 1 diyabetlilerin şeker ölçüm çubuklarına, insülin pompası ve aparatları ile sürekli ölçüm yapan sensörlere fark ödemeksizin ulaşabilmeleri konusundaki talebini iletti.

Başvuruyu inceleyen KDK, devletlerin bireylere sağlık hizmeti sunma konusundaki pozitif yükümlülüğünün ülkenin sosyal ve ekonomik gerçeklerinden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceği, devletlerin bu alanda geniş bir takdir yetkisine sahip olduğu kabul edilmekle birlikte, Anayasada sosyal bir hak olarak tanımlanan "sağlık hakkı" ve "sosyal güvenlik hakkı"nın doğrudan "yaşam hakkı" ile bağlantılı olduğu da gözetilerek, uzun vadede birey ve toplum sağlığının karşı karşıya olduğu risklerin karar alma süreçlerinde mutlak surette dikkate alınması gerektiğini belirledi.

Şikayet başvurusunu haklı bulan KDK, verdiği kararda finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin kurumca ödenecek bedelleri ve tıbbi malzemelerin teminine ilişkin kıstaslar belirlenirken diyabete bağlı komplikasyonların maliyetlerinin de göz önünde bulundurularak, diyabet tedavisinde başarıya ulaştığı kanıta ve bilimsel verilere dayalı olarak tespit edilen yeni geliştirilen modern teknoloji tıbbi malzemeler, cihazlar, aparatlarla ilaçların Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alması ve Sosyal Güvenlik Kurumunun geri ödemesi kapsamına dahil edilmesi konusunda tavsiyede bulundu.

KDK, aynı kararda halihazırda diyabet tedavisinde SGK'nın geri ödemesi kapsamında olan tıbbi malzemeler, cihazlar, aparatlar ile ilaçların geri ödeme koşullarında iyileşme sağlanması yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

Muhabir: Sarp Özer


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Insülin PompasıSağlıkTip 1 Diyabet
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