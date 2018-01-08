KDK'ya çekici ve otopark ücreti başvurusu

ANKARA (AA) - Uygunsuz park gerekçesiyle araçları çekilen vatandaşlar, çekici ve otopark ücretini Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.

KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygunsuz park gerekçesiyle araçları çekilen bazı vatandaşlar, trafiği engellemeyecek şekilde park ettikleri araçlarının çekildiğini ileri sürdü.

İstanbul ve Ankara'dan yapılan başvurularda, araçların çekildiği otoparklar konusunda bilgi verilmemesi nedeniyle de mağduriyetler yaşandığı ifade edildi.

Başvurularda, çekici ve otopark ücretleri konusunda da şikayetler aktarıldı.

KDK, başvurularla ilgili inceleme başlattı.

Muhabir: Kemal Karadağ