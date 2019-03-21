"KDV ve ÖTV indiriminin uzatılması otomotiv iç pazarını olumlu etkileyecek"

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimlerinde sürenin uzatılmasına ilişkin "Bu düzenlemenin devam ettirilmesi ülke ekonomisinde lokomotif sektörlerden otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli ve tüketicinin otomotiv ürünlerine olan talebini, erişimini de olumlu etkileyen memnuniyet verici bir gelişmedir." açıklamasında bulundu.

Otomotiv sektörü temsilcileri, tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimlerinde sürenin uzatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ODD açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde ihtiyaçlara cevap veren düzenlemeler, hızlı aksiyonlarla hayata geçirildi. Kısaca hatırlayacak olursak hurda araç uygulamasının devreye girmesinin ardından, sektörümüze uygulanan özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları da güncellendi. 2018 yılında üretilmiş araçların ithalatına ilave süre tanındı. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın 31 Ekim tarihindeki açıklamaları ile, 31 Aralık 2018 tarihine kadar uygulanmak üzere; 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV’nin yüzde 30’a ve yine 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV’nin yüzde 35’e indirildiğini, ayrıca ticari araçlara uygulanan yüzde 18 oranındaki KDV’nin ise yüzde 1’e indirildiğini öğrenmiştik.

Bu indirimlerin önce 31 Mart tarihine kadar, bugün ise 30 Haziran tarihine kadar devam ettirilmesi yönündeki kararlarını büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Otomotiv sektörüne Hazine ve Maliye Bakanlığımızın vermiş olduğu destekler ve süreç içerisinde sektörün ihtiyaçlarını dile getirmede sağladıkları imkanlar bakımından müteşekkir olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. "

"Bu düzenlemenin devam ettirilmesi ülke ekonomisinde lokomotif sektörlerden otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli ve tüketicinin otomotiv ürünlerine olan talebini, erişimini de olumlu etkileyen memnuniyet verici bir gelişmedir" ifadelerine yer verilen açıklamada, son yıllarda yaratılan iç pazar, ana ve yan sanayinin başardığı üretim ve ihracatın bunların da ötesinde tüm sektörün ana oyuncuları ve bağlı sektörleriyle yarattığı istihdamın Türkiye için çok kıymetli olduğu belirtildi.





-"Sektörümüz bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecek"





Açıklamada, otomotivin peşinden birçok sektörü sürüklüyor olmasıyla da önemli bir konumda bulunduğu vurgulandı. Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden otomotivin iç pazarın yeniden 1 milyon seviyelerine taşıyacak politikaların geliştirilmesi, güven ortamı ve istikrarın sürdürülebilir kılınmasının Türkiye ekonomisi bakımından da değerli olduğu kaydedilen açıklamada, "Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılının alınan önlemlerle desteklenmesi geçiş sürecinin kolaylaştırılması ve yarattığı olumlu etki bakımından da kıymetli. Seçim sonrası ekonominin dengelenmesine de olumlu yansımaları olacağı inancındayız. Sektörümüz de içerisinden geçilen bu süreçte ülkemiz yararına üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." değerlendirmelerine yer verildi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca da süresi uzatılan ÖTV ve KDV indirimlerinin, iç pazara olumlu bir etki sağlayacağının kesin olduğunu aktardı. Ancak bu olumlu katkının sürekliliğinin sağlanmasının da elzem olduğunu dile getiren Kanca, "Avrupa piyasalarında durgunluğun başladığı bu dönemde, yurt içi piyasada böyle bir destek mekanizmasının sağlanmasından umutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.



Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt ise "2018 yılının kasım ayı başında yürürlüğe giren ÖTV ve KDV indiriminin sektörümüze olumlu katkılar yaptığını görmüş, zor bir dönemden geçerken böyle bir uygulamayı devreye almak hem sektörü hem de otomobil ve ticari araç almayı düşünenleri oldukça memnun etmişti. Bugün yayınlanan kararname ile ÖTV ve KDV indiriminin 30 Haziran tarihine kadar uzatılması da sektörümüze olumlu katkıyı devam ettirecektir. Bu kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

2019 yılının sadece kendileri için değil tüm sektör için çok hassas bir sene olmasını beklediklerini dile getiren Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektör olarak bugüne kadar her zaman bardağın dolu tarafına bakmaya gayret gösteren bir yaklaşım içinde olduk. Otomobil piyasasının hareket beklediği yaz dönemi öncesinde bu kararın hayata geçirilmesinin olumlu katkısı olacağını ve alımların ertelenmeyeceği düşüncesiyle hatırı sayılır bir canlanma yaşanacağını öngörüyoruz. Bu düzenlemenin Haziran ayı sonuna kadar sürecek olması sektörümüzdeki canlanmanın önünü açacaktır.

Diğer yandan, otomobil satın alma kararında önemli bir başka konu ise kredi faiz oranıdır. İdeal zamanda yüzde 1 civarında olması sektör açısından önemlidir. Ama geçtiğimiz sene yüzde 3,7 seviyelerine çıkmış olan oranlara karşın, bugün yüzde 1,58 oranlarına kadar gerileme olmuştur, bu da nispeten olumlu bir gelişmedir. Faiz oranlarının yüzde 1 seviyelerine gelmesi durumunda, toplam araç satışından elde edilen vergi oranı da artış gösterecektir. Bu düzenlemeleri kalıcı hale getirecek bir vergi sisteminin gelmesi ise hem sektörü hem de müşterileri rahatlatacak bir gelişme olacaktır. "