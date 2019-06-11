KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin bitmesine 20 gün kaldı.



Bakanlık tarafından, ekonominin hareketlenmesi, enflasyonla mücadeleye destek ve kur etkisiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için 6 başlıkta başlatılan ve 31 Mart'ta uzatılan vergi düzenlemelerinden yararlanmak için son 20 günlük sürece girildi.



Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran'da sona erecek. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.



Öte yandan, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.



1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek.



Römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranının yüzde 1 olarak uygulanması 30 Haziran'da sona erecek. Ayrıca motor silindir hacmi 250 santimetreküpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV'nin sıfırlanması da 30 Haziran'da son bulacak.



"Son 20 günden ümitliyiz"



Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada KDV ve enflasyonla mücadele indirimi sayesinde geçen yılın on ayında düşen satışların 2018'in son 2 ayında artışa geçtiğini söyledi.



Artışların yıl başından bu yana geçen sürede de devam ettiğini dile getiren Güleç, kendilerinin enflasyonla mücadele indirimini 2019 boyunca sürdüreceklerini açıkladıklarını, burada bir motivasyona ihtiyaçlarının olduğunu aktardı.



Güleç, "KDV indiriminin sürmesi bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Düğün sezonunda bulunmamız nedeniyle iç pazardaki daralma durdu. Son 20 gün için ise satışların artmasına yönelik büyük ümidimiz ve beklentimiz var. Sadece evlenecekler için değil mobilyasını yenileyecekler için de büyük avantaj onları bekliyor." dedi.



"Kalıcı KDV indirimiyle 50 milyar liralık mobilya satışı mümkün"



Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, Türkiye'de yıllık mobilya satışının 40 milyar lira düzeyinde olduğunu belirterek, ancak sektörün 2018 Ağustos itibarıyla daralmaya girdiğini, daralmanın KDV indirimine kadar sürdüğünü söyledi.



KDV indirimleri sayesinde kayıt dışılığın azaldığını, üretimin, satışların, istihdamın arttığını dile getiren Gürcan, "Şu anda KDV indirimi ve Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında yüzde 20 indirim mevcut. Bazı mobilya firmaları kendi indirimlerini de uygulayarak mobilya alımını avantajlı hale getirebiliyorlar. Bu fırsat kaçmamalı. KDV indirimi küçülmeyi durdurdu, geçen senenin rakamlarının altına inmememizi sağladı." diye konuştu.



Gürcan, "KDV indirimi devam ederse yıl sonuna kadar 50 milyar liralık bir satış yakalayabilmemiz mümkün. Evliliklerde ortalama 45 bin TL'lik bir mobilya harcamasının olduğunu söyleyebiliriz. Düğün sezonunun daha uzun bir süre devam edeceğini göz önünde bulundurursak KDV indirimi mutlaka sürmeli." ifadelerini kullandı.



"ÖTV indirimini küçük elektrikli ev aletleri satışında hissettik"



Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, küçük elektrikli ev aletlerinde ÖTV'nin sıfırlanmasının etkisini önemli şekilde hissettirdiğini ve satışların arttığını belirterek, el blender'ı, çay-kahve makinesi, tost makinesi gibi artık neredeyse bir evin olmazsa olmazını oluşturan söz konusu aletlerin lüks bir ürün olmaktan çıkıp temel ihtiyaç malzemesine dönüştüğünü söyledi.



Bu yüzden ÖTV'nin sıfırlanması uygulanmasının tekrar uzatılmasından ziyade kalıcı olması gerektiğini vurgulayan Öksüz, bardak, tabak, çatal-bıçak gibi diğer züccaciye ürünlerinde de KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesini talep ettiklerini bildirdi.



Öksüz, "Kampanya döneminin sektörümüzün daha da hareketlenmeye başladığı düğün sezonunun içerisinde yer alması, iç pazara canlılık getirdi. Türkiye'de yılda 600 bin çift evleniyor ve ülkemizdeki hakim çeyiz kültüründe, bir evin olmazsa olmazı züccaciye ürünleri de mutlaka alınıyor. Bu açıdan bakılınca satışlarımızda yüzde 30'luk bir artış yaşadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii, bu oranı yüzde 40'lara ve hatta yüzde 50'lere taşımak mümkün. Bunun için KDV’nin düşürülmesi ve ÖTV’nin ise kalıcı olarak kaldırılması gerekiyor." şeklinde konuştu.



Beyaz eşyacılardan "sıfır ÖTV" devam etsin talebi



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektöründe ve konut satışlarında son yıllarda yaşanan olumsuzluklardan bahsetti.



Yılın ilk 4 ayında konut satışlarında ciddi gerileme yaşandığını dile getiren Durbakayım, "Dolayısıyla sektör olarak şu anda her türlü teşvik ve desteğe ihtiyacımız var. Bu indirimler satışlarımıza olumlu yansıdı. KDV ve harçlarla ilgili indirimlerin ve teşviklerin ay sonunda bitecek olması üzerimizdeki yükü daha da ağırlaştıracaktır. Bunun bir süre daha devam etmesi ve sektöre dolaylı da olsa bir katkının sağlanmasını ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nden (TÜRKBESD) daha önce yapılan açıklamada, beyaz eşyadaki ÖTV indiriminin kalıcı olması talep edilmiş, beyaz eşyada ÖTV'nin sıfırlanmasının sektörde küçülmenin azalması yönünde bir etkisi olduğu bildirilmişti.