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KDV ve ÖTV indirimlerine 3 ay uzatma

- Konut, beyaz eşya, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi indirimleri 3 ay süreyle uzatıldı - Motorsikletlerden alınan ÖTV oranı sıfırlandı

KDV ve ÖTV indirimlerine 3 ay uzatma
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ANKARA (AA) - Konut, beyaz eşya, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimleri Cumhurbaşkanı Kararı ile 3 ay daha uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, konut satışlarında KDV oranları 31 Mart 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında yüzde 4'ten 3'e indirim bu tarihe kadar devam edecek.

Mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olacak. Beyaz eşyada uygulanan ÖTV oranları da sıfırlanmış olarak devam edecek.

Otomotivlerde de 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de 15'er puanlık indirim devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranları da yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak devam edecek.

Mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu hüküm kapsamında teslim ettikleri mallar, Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş yeni araçlar hariç, nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmeyecek. Bu hüküm, 31 Ekim 2018'den itibaren geçerli olacak.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı'yla da düzenleme kapsamında tarımda kullanılan römorklar ile diğer römorklar için de KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Başka bir kararla da motor silindir hacmi 250 santimetre küpü geçmeyen motosikletler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlardan alınan ÖTV sıfırlandı. Sürekli nominal gücü 250 vatı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar ve motor gücü 20 kilovatı geçmeyenlerin ÖTV oranı da yüzde 0 olarak uygulanacak.

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