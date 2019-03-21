"KDV ve ÖTV indirimlerinin sürmesi üretimimiz için açık teşviktir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimlerinde sürenin uzatılmasına ilişkin, "Bu kararla iç talepte oluşabilecek dalgalanmalar bertaraf edildi. İndirimin sürmesi, üretimimiz için açık teşviktir." açıklamasını yaptı.

İş dünyası temsilcileri tapu harcı, otomobil, mobilya, konut, motosiklet ve ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimlerinde sürenin uzatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında, sürenin uzatılması kararında iki önemli mesaj olduğunu belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Birincisi, seçim sonrası dönemi de kapsayan bu kararla iç talepte oluşabilecek dalgalanmalar bertaraf edildi. İkincisi ise hükümet, ekonominin nabzını hassasiyetle takip ettiğini bir kez daha teyit etti. Manipülatif çevrelere geçit verilmedi." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, KDV ve ÖTV indirimlerinde sürenin uzatılmasıyla, satışların azalması ihtimaliyle oluşacak vergi kaybının da önüne geçildiğine dikkati çekerek, "Küresel ticaretin dalgalandığı böylesi bir süreçte ekonominin dinamosu olan iç talep koruma altına alınmıştır. Sürenin uzatılması, küresel dalgalanmaya karşı KDV- ÖTV indirimiyle oluşturulan güvenli limanın devam ettirilmesidir." değerlendirmelerini yaptı.

İndirimin sürmesinin, üretim için açık bir teşvik olduğunu vurgulayan Avdagiç, devletin KDV ve ÖTV'de indirim korumasının, üretimi kamçılayacağını dile getirdi.

Avdagiç, döviz mevduatına bir yıla katar stopajın yüzde 16'dan 20'ye çıkarılmasını da "yerinde bir karar" olarak nitelendirerek, şunları ifade etti:

"Uygulama, dolarizasyon eğiliminin kontrol altında tutulmasına destek olacaktır. Biliyorsunuz kısa bir süre önce de para piyasası fonlarının en az yüzde 50'sinin mevduatta tutulması zorunluluğu gelmişti. Bu tür adımlar, ülkemizdeki finans akımlarının daha dengeli dağılımını sağlıyor. Hükümetimizin piyasayı yakından takip etmesinden ve kritik tedbirler almasından memnuniyet duyuyoruz. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren bu düzenlemeler iç talebi artıracak. Seçimleri de geride bırakmış olacak Türkiye, daha canlı ve istikrarlı bir ekonomik aktiviteye ulaşacaktır."





- "Olumlu gidişat pekişecek"





İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da, ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Daha önce, 2018'in sonuna kadar yapılan bu indirimlerin, 2019'un ilk çeyreğini kapsayacak şekilde uzatıldığına işaret eden Kopuz, şunları kaydetti:



"Dengelenme sürecinde piyasaların desteklenmeye devam edilmesi gerekiyordu. Piyasadan gelen olumlu geri dönüşlerin ardından milletin sesine kulak verildi ve indirimler ikinci kez uzatıldı. Bu karar, söz konusu sektörlere fayda sağlamakla kalmayacak, tüm iş piyasasına müspet yansıyacak bir dalga yaratacaktır. İş dünyasının temsilcileri olarak, depolama maliyeti yüksek ürünlerin bulunduğu ve istihdam açsından kritik sektörler başta olmak üzere bu indirimlerin farklı sektörlerde de uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir çalışma, İstihdam Seferberliği 2019 ile yakalanacak ivmenin tabana yayılmasına ve sürdürülebilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır. Özetle, piyasalara olumlu bir hava getiren KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılmasının olumlu gidişatı pekiştireceğine ve çeşitlendirilmesinin diğer sektörlere de hareket getireceğine inanıyoruz."







