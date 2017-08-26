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Keban Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj gölünde bir erkeğe ait ceset bulundu. Keban Baraj gölünün Çemişgezek feribot iskelesine 3 kilometre uzaklıktaki Muratcık köyü yakınında, su yüzeyinde ceset gören köylüler jandarmaya haber verdi.Bölgeye...

Keban Baraj gölünde erkek cesedi bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Keban Baraj gölünde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Keban Baraj gölünün Çemişgezek feribot iskelesine 3 kilometre uzaklıktaki Muratcık köyü yakınında, su yüzeyinde ceset gören köylüler jandarmaya haber verdi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, cesedin çıkarılması için İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden yardım istedi.

Ekiplerin gölden çıkardıkları ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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ElazığErkek Ceseti
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