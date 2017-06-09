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Keçeden güllerle 15 Temmuz şehitlerini işlediler

- Van'ın Özalp ilçesinde öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde hayatını kaybeden 249 şehidi temsil eden keçeden güller, ay yıldız etrafında bütünleştirerek bayraklı tablo yaptı - Vali Taşyapan, anlamlı tabloyu hazırlayan öğrenci ve öğretmenleri makamında kabul ederek, kutladı

Keçeden güllerle 15 Temmuz şehitlerini işlediler

VAN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen "eTwinning Projesi" kapsamında Van'ın Özalp ilçesindeki öğretmen ve öğrenciler, 15 Temmuz şehitleri anısına 249 keçeden gül ile Türk bayrağı tablosu hazırladı.

İlçedeki 3 Nisan İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yaşamını yitiren 249 şehit anısına 4 ayda hazırladıkları tabloyu, ziyaret ettikleri Vali İbrahim Taşyapan'ın beğenisine sundu.

Vali Taşyapan, makamında kabul ettiği öğrenci ve öğretmenlere, "Bu anlamlı eserin ortaya çıkmasında, kız öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm emeği geçenlerin eline sağlık, tebrik ederim." dedi.

Okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Necim Aktaş, yaptığı açıklamada, projenin 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain kalkışmada vatanı, milleti, bayrağı korumak için canını hiçe sayan 249 şehit anısına yaptıklarını söyledi.

- "249 gülümüzün her biri bir şehidimizi temsil ediyor"

Projeyi 6 öğrencisi ile 4 ayda tamamladığını aktaran Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu proje 20 ortaklı bir etkinlik projesidir. Van'dan sadece bizim okulumuz katıldı. Projemizde kırmızı keçeyle gül kalıbı çıkardık. Ondan sonra kontrplağın üzerine Türk bayrağı yerleştirip, öğrencilerimle yaptığım 249 gülü ay yıldız etrafına yerleştirdim. Tablonun yan tarafındaki bölüme 249 şehidimizin isimlerini, alt kısmına Mehmet Akif Ersoy'un bir sözünü yazarak tamamladık. 249 gülümüzün her biri bir şehidimizi temsil ediyor. Tabloyu 15 Temmuz'un yıl dönümünde düzenlenecek törende, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya hediye edeceğiz."

Okul Müdürü Adem Türkmen de projenin birlik ve bütünlüğünü yansıttığını söyledi.

Öğrencilerden Elif Koç, çalışmalar esnasında 15 Temmuz gecesini hatırladıklarını dile getirerek, "O geceyi düşünürken duygulandık ve hüzünlendik. Burada yaptığımız her bir gül, bir şehidimizi temsil ediyor. 15 Temmuz gecesi o kahramanlar vatan, millet ve bizler için şehit olmuşlardı. Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak amacıyla bu projeyi gerçekleştirmek istedik ve anladık ki hiç kimse ülkemizi bir daha bölemeyecek." diye konuştu.

Ziyarette, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Özalp Milli Eğitim Müdürü Salih Aksoy ve öğretmenler de hazır bulundu.









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