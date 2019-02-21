Keçeden terliği 250, kabanı bin liradan satıyorlar

BURSA (AA) - UĞUR ÇİÇEK - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geleneksel Türk el sanatlarından keçe yapımını kursta öğrenen kadınlar, hem meslek sahibi oluyor hem de ürettikleri çanta, yelek, terlik gibi aksesuarların satışından para kazanıyor.

İnegöl Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Keçe Yapımı Kursu'na katılan kursiyerler, burada yaptıkları keçeden dikişsiz ürünleri internet üzerinden satışa sunup ekonomiye katkıda bulunuyor.

Haftada 3 gün geldikleri kursta çanta, yelek, terlik, kolye, ayakkabı, eldiven, şapka, kaban, kaşkol ve patik yapan kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş keçenin yeniden canlanmasına da katkı sağlıyor.

Kadınlar tarafından üretilen dikişsiz çantalar 300, yelekler 550, terlikler 250, kolye 100, ayakkabı 250, eldiven 125, şapka 250, kaban bin, kaşkol 200, patik 150 liradan internet üzerinden satılırken, meraklarından ilgi görüyor.

Kurs eğitmeni Sema Uğurdağ, tavşan, koyun, deve gibi hayvanların yünlerinden elde edilen keçenin, tekstil malzemesi olarak kullanımının çok eskilere dayandığını söyledi.

Bu el sanatının, atölyenin kokusunu çekmiş, tozunu almış ehil insanlardan, çıraklıktan itibaren öğrenilerek bugünlere kadar ulaştığını belirten Uğurdağ, "Şu an Türkiye'de gerçekten unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dallardan biridir. Keçe, UNESCO'da Dünya Kültür Mirası olarak yerini almaktadır." dedi.

Keçe yapımını "bir sabır işi" olarak niteleyen Uğurdağ, kursu, istekli sayısına bakmadan açtıklarını aktardı. Uğurdağ, şöyle devam etti:

"İnegöl'de Keçe Yapım Kursu'nu ilk açanlardan biri olduğum için memnunum. Ben de bunu öğrenmek için gerçekten çaba gösterdim. İnegöl'de hatta Türkiye'de çok bilinen bir kurs değil. Unutulmaya yüz tutmuş olduğu için biz de bunu öğrenerek İnegöl'e taşımaya karar verdik. Şu an 8 öğrencimiz var. Unutulmaya yüz tutmuş bir kültür mirası olduğu için sayıda sıkıntı olmadan, tek kişiyle bile kurs açabiliriz."

- "Orijinal ürünler yapıyoruz"

Kursiyerlerden Fatoş Çeşit ise 3 yılda güzel şeyler öğrendiğini, iyi işler çıkardığını belirtti.

Keçeden yaptığı aksesuarların çok beğenildiğini dile getiren Çeşit, "Birçoğunu sosyal medyada paylaşıyorum. Sattığım ürünler de var. Bu anlamda üretim de yapıyorum. Benim için güzel ve keyifli geçiyor." ifadelerini kullandı.

Lale Kirpi de, emekliye ayrıldıktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla başladığı kursta orijinal ürünler yaptıklarını kaydetti.

Serpil Karakafa, kursta iki yıldır eğitim aldığını ifade ederek, "İlk yıl tamamen arkadaşlarla vakit geçirmek, biraz da terapi olması maksadıyla geldim. Şimdi iş terapiden de daha farklı boyuta geçti. Daha çok şey öğrendikçe daha çok şey yapma ihtiyacı duyuyoruz, yeni şeyler yapıyoruz." diye konuştu.



