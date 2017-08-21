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Keçi boynuzu saplı bıçaklar bayrama hazır

- Adana'nın Kozan ilçesinde yarım asırdır bıçak ustalığı yapan Fevzi Çelik, Kurban Bayramı için yoğun mesai harcayarak, sağlamlığıyla dikkati çeken keçi boynuzundan bıçak yapıyor

Keçi boynuzu saplı bıçaklar bayrama hazır

ADANA(AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yarım asırdır bıçak ustalığı yapan 70 yaşındaki Fevzi Çevik, keçi boynuzunu kullanarak ürettiği bıçakları Kurban Bayramı öncesi hazır hale getirdi.

Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi yöreye özgü olan ve "tapan bıçağı" olarak da tabir edilen keçi boynuzu saplı bıçak üretimine ağırlık verdiğini söyledi.

Yüksek ateşte keçi boynuzunu çeşitli işlemlerden geçirerek bıçak sapına dönüştürdüğünü ifade eden Çevik, bu bıçağa özellikle Kurban Bayramı öncesi yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Yarım asırdır bu işi yaptığını belirten Çevik, "Atadan dededen kalma mesleği sürdürüyorum. Eskiden keçi boynuzundan bıçaklar çok yapılırdı, şimdi plastikler tercih ediliyor. ama talep doğrultusunda keçi boynuzundan da bıçak üretiyorum." diye konuştu.

Çevik, günde ortalama 20 bıçak yaptığını kaydetti.


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