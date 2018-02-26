Keçi ıslahı projesinde ilk yavrular alındı

İZMİR (AA) - EŞBER AYAYDIN - Orman ve Su İşleri Bakanlığınca orman köylerinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ekonomik seviyelerini iyileştirmek amacıyla "Kıl keçisine Saanen keçisi uygulaması" için pilot il seçilen İzmir'de üreticiler, ilk oğlaklarını aldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin yerinde kalkınmalarını desteklemek refah düzeylerini artırmak amacıyla yürütülen "ORKÖY" projeleri kapsamında pilot il seçilen İzmir'in orman köylerinde tespit edilen 16 aileye geçen yıl mayıs ayında yüzde 100 hibe olarak 180 bin TL değerinde 133 Saanen tekesi dağıtıldı. Başlayan ıslah çalışmalarının ardından orman köylüleri, projenin ilk meyveleri olarak 305 oğlak elde etti.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşkilat olarak orman içerisinde yaşayan vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmek amacıyla ORKÖY projelerini uyguladıklarını, bu projelerden birinin, kıl keçisini ıslah etmek olduğunu söyledi.

Islah neticesinde üreticinin alacağı süt miktarını arttırmayı hedeflediklerini anlatan Aybal, "Ziraatçı arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre, 1,5 ila 2 litre arasında süt verimi olan kıl keçisinin 2-2,5 litreye nasıl çıkarabiliriz ile bu proje başladı. 16 aileye 133 tane teke hibe ettik, şu anda da bunun ürünlerini almaya başladık. Bu 16 ailenin bazı ailelerinde yeni nesil oğlaklar dünyaya gelmeye başladı. Şu ana kadar 300 oğlak olduğunu tespit ettik. Buradaki gayemiz vatandaşlarımızın gelirini arttırmak, orman köylerinde yaşayan vatandaşların ekonomik girdisi iyi olursa oradaki ormanların korunması yönünde bizim için katkısı daha fazla olur." diye konuştu.

Aybal, hayvanların ormanlarda otlatılmasına yönelik bazı çalışmaların yapıldığını anımsatarak, ağaçlandırma ve yeni genişletme çalışması yapılan alanların biyolojik bağımsızlığını kazanana kadar bu alanlarda hayvan otlatmanın yasak olduğunu ifade etti.

Projenin sonuçlarının, 2 yıl içerisinde alınacağını kaydeden Aybal, buna göre Bakanlık tarafından diğer bölgelere uygulanmasıyla ilgili kararın verileceğini aktardı.

- "1 kazanıyorsak şimdi 3 kazanacağız"

Menemen ilçesine bağlı kırsaldaki Bozalan Mahallesindeki aile işletmesinde 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Cengiz Tekbaş (35), Bakanlık projesi kapsamında kendilerine 10 Saanen keçisi verildiğini belirtti.

Tekbaş, projeye katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Orman Bakanlığı bize damızlık erkek hibe etti hayvanlarımızı bu yıl çiftleştirdik yavrular aldık. Önceden 1 tane yavru oluyordu şimdi ikiz, üçüz yavrular aldık. Şu an gidişatımız iyi, bunlardan olan yavrulardan daha iyi süt alacağız. Bu işi daha da geliştireceğiz. Bu ıslah çalışmasıyla 135 oğlak aldık, doğum yapacak hayvanlarımız da var eskiden olsaydı bu sayı çok daha düşük olacaktı. Ekonomik durumumuz daha iyi olacak. 1 kazanıyorsak şimdi 3 kazanacağız. Komşu köydeki arkadaşlarımızda yavru verimimin yüksek olduğunu görünce projeye katılmak istediler."

Halil Tekbaş ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na başlatmış olduğu Saanen keçisi projesi için teşekkür ederek, geçmiş dönemlere göre daha çok yavru almış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bergama ilçesine bağlı Ahlatlı köyünde 7 yaşında keçi çobanlığı yaparak hayvancılıkla tanışan 50 yaşındaki Ali Mehmet Kutlu da proje kapsamında 11 teke hibe aldığını söyledi.

Şu ana kadar 74 oğlak aldığını ve doğum yapmasını beklediği hayvanların da olduğunu anlatan Kutlu, "Bizim burası susuz arazi, hayvancılıktan başka bir uğraşımız yok. Bu proje sayesinde süt veriminin artmasını bekliyoruz. Eskiden daha az yavru alıyorduk, şimdi yavru sayımızda arttı. Bu projeyi geliştirenlerden Allah razı olsun, ekonomik olarak bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.