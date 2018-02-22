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Keçiboynuzundan çikolata üretildi

- Ordu Üniversitesince keçiboynuzu tozu kullanılarak besin değeri yüksek çikolata üretildi

Keçiboynuzundan çikolata üretildi

ORDU (AA) - Ordu Üniversitesince (ODÜ), keçiboynuzu ile besin değeri yüksek çikolata üretildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından antioksidan kapasitesi yüksek olan daha sağlıklı bir çikolata üretimi gerçekleştirildi.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Şahin ile ekibinin çalışmasında, keçiboynuzu tozu çikolata bileşimine belirli oranda ilave edildi. Yüksek besin değeri içeren keçiboynuzunun çikolataya eklenerek tüketim alanı genişletilmiş oldu.

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekai Tarakçı ve Yrd. Doç. Dr. Şahin, Rektör Prof. Dr. Tarık Yarılgaç'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şahin, keçiboynuzunun kan şekerini düzenleyici, iltihap önleyici, yüksek tansiyonu düşürücü, belirli kanser tiplerini önleyici birçok faydası olduğuna işaret etti.

Keçiboynuzunun genellikle pekmez olarak kullanıldığını ve buruk tadı nedeniyle dar bir tüketici sınıfına hitap ettiğini belirten Şahin, "Bu çalışma ile beslenme açısından önemli besin ögelerini içeren keçiboynuzu çikolata ile birlikte tüketici portföyü genişletilerek, özellikle çocukların severek tüketebileceği eğlenceli bir sunuma kavuşturuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Yarılgaç ise başarılı çalışmadan dolayı Şahin ve ekibine teşekkür etti.

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