Keçiören Belediyesi'nden Arakanlılara yardım

İSTANBUL (AA) - Ankara Keçiören Belediyesi'ne bağlı 6 kişilik uzman ekip, Myanmar ordusunun ve Budist milliyetçilerin saldırısına uğrayarak, göç etmek zorunda kalan Arakanlı Müslümanlar için çadır kent kurmak amacıyla toplanan yardımları Bangladeş'e götürdü.

Atatürk Havalimanı'nda toplanan ekip üyeleri, toplanan yardımları ve insani yaşam malzemelerini Türk Hava Yolları (THY) yetkililerine teslim etti.

Tarifeli uçakla Bangladeş'e gidecek ekipte yer alan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tekin Başer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6 kişiden oluşan uzman ekiple Arakanlılara yardım etmek için seyahat ettiklerini söyledi.

Başer, Arakanlıların kaldığı sınır bölgesinde kamp kuracaklarını ifade ederek, "Onlara aş evi kurmak ve yaralarını bir nebze olsun sarmak üzere yola çıktık. Buradan Bangladeş'in sınır bölgesine gidiyoruz. Orada çadır siparişlerimizi verdik. Aşevlerimizin hazırlıklarını yaptık. Uzmanlarımız da daha önceden gitti. Şu anda çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.

Türk halkının dostluğunu, kardeşliğini ve yardımseverliğini Arakanlılara ulaştıracaklarını, sorunlara çözüm üretmek için harekete geçtiklerini dile getiren Başer, bölgede yapılan zulmü dünyaya duyurmak istediklerini ifade etti.

Başer, kurulacak 5 bin kişilik çadır kentte aşevinin yanı sıra mescit, çocuk oyun alanı, banyo, tuvalet ve sağlık alanlarının da kurulacağını sözlerine ekledi.