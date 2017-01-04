Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ajandasında yatırım var
2017 ajandasında yatırım var
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...

Keçiören Metrosu yarın açılıyor

- Atatürk Kültür Merkezi-Keçiören arasındaki mesafeyi 17 dakikaya indirecek metro hattında 9 istasyon bulunuyor

Keçiören Metrosu yarın açılıyor

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesince inşaatına başlanan, 2011'de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilerek yapımı tamamlanan Keçiören Metrosu yarın açılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Keçiören (Şehitler-Gazino Durağı) arasında yapımı tamamlanan M4 Keçiören Metrosu'nun açılış töreni, yarın Keçiören Belediyesi önünde yapılacak.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılması bekleniyor.

AKM-Keçiören arasındaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek metro hattında, başlangıçta 6 set (3’lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek. İhtiyaca göre servis aralığı daha da kısalacak Keçiören Metrosu’ndan, AKM istasyonunda Batıkent Metrosu’na aktarma sağlanacak.

Keçiören’in trafiğine ve toplu taşıma sistemine büyük kolaylık sağlayacak 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.

Bakanlıkça yapımı tamamlanan Keçiören Metrosu'nda, yolcu taşımacılığına yarın başlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz 2003'te öz kaynaklarıyla yapımına başladığı metro hattının bina ve inşaat yapım çalışmalarına 306 milyon 410 bin lira harcayarak inşaatı yüzde 43,19 seviyelerine getirmiş, 25 Mart 2011'de hattın yapımını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devretmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Keçiören Metrosu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.