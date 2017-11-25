Keçiören'de halk oylaması yapılıyor

ANKARA (AA) - Keçiören ilçesinde atıl durumda bulunan "Cumhuriyet Kulesi"nin yıkılıp yıkılmamasına ilişkin düzenlenen halk oylaması başladı.

Halk oylaması için Kalaba Meydanı, Gazino, Esertepe, Sancaktepe ve Aşağı Eğlence'de sandıklar kuruldu.

Kalaba Meydanı'nda oyunu kullanan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcı belediyeciliğin güzel bir örneğinin sergilendiğini, yapılacak bir işin vatandaşa sorulduğunu belirtti.

Mahkeme kararıyla yapımı durdurulan Cumhuriyet Kulesi ile ilgili hukuk mücadelesi verdiklerini hatırlatan Ak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yapılan görüşme sonrasında kulenin yıkılmasının ya da yapılmasının halk tarafından kararlaştırılması düşüncesinin ortaya çıktığını bildirdi.

Ak, kulenin yıkılıp yıkılmamasını halka sormak için sandıklar kurduklarını ve halk oylaması yaptıklarını dile getirdi.

"Vatandaşımıza soruyoruz"

Halkın kararı yönünde çalışma gerçekleştireceklerini belirten Ak, "Halk oylamasını, belediyenin yapacağı bir harcamanın vatandaş tarafından nasıl karşılanacağını öğrenmek için gerçekleştiriyoruz. Vatandaşımıza soruyoruz. Vatandaşımızın fikrine uygun hareket edeceğiz." dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Ak, şunları kaydetti:

"Yapılması yönünde karar çıktığında mahkemeye tekrar müracaat ederek yeniden yargılama isteyeceğiz. Mahkeme kararını aldıktan sonra ruhsatlandırıp yapımını gerçekleştireceğiz. Yıkılmasına karar verildiğinde 2-4 milyon lira arasında değişen bir bedel öngörüyoruz. Yapılmasıyla ilgili de 20-25 milyon lira arasında bir bedel tahmin ediyoruz."

Ak, halk oylamasından çıkan kararın kendileri için bir veri olduğunu, kararın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna ile değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

Sandık başına giderek oy kullananlardan Ali Kesim, maliyeti dikkate alarak kulenin yıkılması yönünde oy kullandığını söyledi. Ahmet Ergen ise kulenin tamamlanması için oy verdiğini ifade etti.

Oylama, saat 16.00'da sona erecek.

Muhabir: Kemal Karadağ