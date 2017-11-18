"Kedi" belgeseli Washington'da gösterildi

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi ve ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Georgetown Üniversitesi iş birliği ile üniversitenin kampüsünde gösterimi gerçekleştirilen "Kedi" belgeseli, Amerikalı sinemaseverlerden yoğun ilgisi gördü.

Georgetown kampüsündeki gösterime sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Tarihi İstanbul sokaklarında yaşamların sürdüren kedilerin anlatıldığı belgesel, hem İstanbul'un tanıtımı hem de Türk sinemasının dünyadaki tanıtımına katkı olarak değerlendirildi.

YEE yetkilileri, gösterimden sonra yaptıkları açıklamada, "kültürel diplomasinin en önemli araçlarından biri olan film endüstrisini etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini" belirtti. Ayrıca YEE'nin ilerleyen zamanlarda daha fazla sayıda Türk filmini Amerikan toplumuyla buluşturmak üzere etkinlikler gerçekleştireceği ifade edildi.

Geçen yıl gösterimi yapılan belgesel hem Türkiye'de hem de uluslararası gösterimlerinde yoğun ilgiyle karşılanmış ve büyük beğeni toplamıştı.