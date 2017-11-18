Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar BAKKA yardım kampanyası Ömer Lütfi Mete Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) hakkı eren
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı
Merkez'den ihale kararı
Merkez'den ihale kararı

"Kedi" belgeseli Washington'da gösterildi

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi ve ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Georgetown Üniversitesi iş birliği ile üniversitenin kampüsünde gösterimi gerçekleştirilen "Kedi" belgeseli, Amerikalı sinemaseverlerden...

WASHINGTON (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Washington Ofisi ve ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Georgetown Üniversitesi iş birliği ile üniversitenin kampüsünde gösterimi gerçekleştirilen "Kedi" belgeseli, Amerikalı sinemaseverlerden yoğun ilgisi gördü.

Georgetown kampüsündeki gösterime sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Tarihi İstanbul sokaklarında yaşamların sürdüren kedilerin anlatıldığı belgesel, hem İstanbul'un tanıtımı hem de Türk sinemasının dünyadaki tanıtımına katkı olarak değerlendirildi.

YEE yetkilileri, gösterimden sonra yaptıkları açıklamada, "kültürel diplomasinin en önemli araçlarından biri olan film endüstrisini etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini" belirtti. Ayrıca YEE'nin ilerleyen zamanlarda daha fazla sayıda Türk filmini Amerikan toplumuyla buluşturmak üzere etkinlikler gerçekleştireceği ifade edildi.

Geçen yıl gösterimi yapılan belgesel hem Türkiye'de hem de uluslararası gösterimlerinde yoğun ilgiyle karşılanmış ve büyük beğeni toplamıştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDKedi FilmiYunus Emre Enstitüsü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5