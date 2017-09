"Kedi Kasabası"nın ziyaretçileri bayram tatilinde arttı

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Büyükşehir Belediyesince kurulan hayvanlar için her türlü konforun düşünüldüğü "Kedi Kasabası"nı ziyaret edenlerin sayısı bayram tatilinde arttı.

İlkadım ilçesine 20 kilometre uzaklıkta 10 dönüm ormanlık alanda kurulan, kediler için kulübelerin, oyun ve beslenme alanlarının bulunduğu Kedi Kasabası, 800 sokak kedisine ev sahipliği yapıyor.

Hayvanseverlerin yaralı hayvanları getirdiği, kedileri sevdikleri, mama getirdikleri Kedi Kasabası'nda dileyenlere sahiplendirme de yapılıyor.

Barınakta veteriner hekim olarak görev yapan Çetin Kılınç, AA muhabirine, hayvanseverlerin barınaklarına gösterdiği ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.

Kedi Kasabası'ndaki kedileri hayvanseverlerin yalnız bırakmadığını ifade eden Kılıç, "İnsanı seven hayvanı sever, hayvanı seven insanı sever. Kediler insanlarla yaşamayı seven varlıklar. İnsanları gördüklerinde mutlu oluyorlar. Hayvanseverler sık sık barınağı ziyaret ediyor. Hayvanlara mama getiriyor. Kedilerle ilgileniyor. Diğer zamanlarda günde 10 hayvansever barınağa gelirken bayram tatilinde barınağı ziyaret edenlerin sayısı üç katına çıktı." diye konuştu.

- "Onların da insanlar gibi şefkate ihtiyacı var"

Kedi Kasabası'nı çocuklarıyla ziyaret edenlerden Yeliz Yıldırım da hayvanları çok sevdiklerini söyledi.

New York'ta yaşadığını belirten Yıldırım, "Bayramda ailemi görmek için Samsun'a geldim. Hayvanları çok sevdiğimiz için çocuklarla barınağı ziyaret etmek istedik. Onların da insanlar gibi şefkate ihtiyacı var, korunmaya ihtiyacı var. Samsun'da böyle bir merkezin olmasına çok sevindim." dedi.

Ziyaretçilerden Eda Çelikkal ise hayvanları sevdiğini ve onları yalnız bırakmamak için zaman zaman ziyaret ettiğini dile getirdi.

Hayvan Gönüllüleri Samsun (HAG-SAM) üyesi Zafer Erzurum da gönüllü arkadaşları ile barınakta yaşayan hayvanlara mama getirdiklerini, onlara sevgilerini gösterdiklerini anlattı.

Barınakta mama ve su kaplarını değiştirdiklerini, hayvanları beslediklerini belirten Erzurum, "İnsanların sıcak eli, onları sevmesi, okşaması onlar için bambaşka. Bir saat peşimizde dolanan bir kedi vardı. Aç zannettik ama değilmiş. Mama verdik yemedi. 'Beni sevin' diyor sadece. Biz de sevdik." ifadesini kullandı.