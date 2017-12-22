Kedi ve kitap sevgisi ödül getirdi

HATAY (AA) - Ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle Hatay'ın Dörtyol ilçesine yerleşen 9 yaşındaki Suriyeli Ahmet İbrahim, kedisiyle kitap okurken babasının çektiği fotoğrafla "Let's Read Together (Birlikte okuyalım)" isimli uluslararası fotoğraf yarışmasında ikinci oldu.

Litvanya'da düzenlenen "Let's Read Together" başlıklı fotoğraf yarışmasına, Almanya, İtalya, Portekiz, Letonya, Arnavutluk, Ukrayna, Bulgaristan, Tunus, Romanya, Polonya ve Türkiye'den 68 öğrenci katıldı.

Ailesiyle yaşadığı Dörtyol'da 2. sınıfa giden Suriyeli İbrahim, kedisi ile birlikte kitap okurken babasının çektirdiği fotoğrafla ikinciliği kazandı.

Yarışmada dereceye girmekten memnun olduğunu belirten öğrenci Ahmet İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitap okurken kedisinin sürekli yanında olduğunu söyledi.

İbrahim, fotoğrafın beğenilmesi ve derece almasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek daha iyi başarılar almak için çalışacağını ifade etti.

Sınıf öğretmeni İbrahim Gök de uluslararası yarışmada derece elde eden öğrencilerinden dolayı gurur duyduklarını aktardı.

Suriyeli İbrahim'i makamında kabul eden Dörtyol Kaymakamı Murat Bulancak da ''Ülkemizde misafir ettiğimiz çocukların eğitimleri için çok büyük emek harcıyoruz. Öğrencimizin güzle bir başarıya ulaşması bizleri de mutlu etti. İnşallah daha güzel başarılar elde edecektir.'' dedi.

Kaymakam Bulancak, Suriyeli İbrahim'e başarı ödülü verdi.