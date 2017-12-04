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Kediye işkence iddiasıyla gözaltına alınan er adliyede

Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan er adliyeye sevk edildi.

Kediye işkence iddiasıyla gözaltına alınan er adliyede

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da orduevi nizamiyesinde yakaladığı kediye işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan er adliyeye sevk edildi.

Kent merkezindeki subay orduevinde yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.H, inzibatlar tarafından Erzincan Adliyesine getirildi.

T.H'nin, savcılıktaki ifadesinde İstanbul'da yaşadığını, hayvanları sevdiğini, kendisinin de hayvan beslediğini, 4 gün önce nişanlısından ayrıldığı için psikolojik durumunun iyi olmadığını, olay günü alkol aldığını ve yaptıklarından pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi.

T.H, ifadesinin ardından uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için kan tahlili yapılması amacıyla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Zanlı, hastanedeki işlemlerinin ardından yeniden adliyeye sevk edilecek.

Olay

Kent merkezindeki subay orduevinde sivil giyimli kişinin, yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence yaptığını görenler, durumu adli makamlara bildirmişti. İhbarın değerlendirmesiyle hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılan er T.H, inzibatlarca gözaltına alınmıştı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen olaya karışan T.H'nin, "uyuşturucu kullanmak"tan çok sayıda kaydının bulunduğu belirtilmişti.

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