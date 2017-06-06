Kediyi tekmelemek isteyen çocuğu uyardığı için dayak yedi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kediye tekme atmaya çalışan çocuğu uyaran veteriner, çocuğun babası ve dedesi tarafından darbedildi.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda veteriner Turgay Özdemir (58), kliniğinin önünde kediye tekme atmak isteyen bir çocuğu uyardı.
Bu sırada çocuğun dedesi ve babası veteriner Özdemir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çocuğun babası tarafından yere düşürülen Özdemir'in sol bacağı kırıldı.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Özdemir, kendisine saldıran kişilerden şikayetçi oldu.