KEFEK üyelerinden tarihi mekanlara ziyaret

ADIYAMAN (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyeleri, Adıyaman programları kapsamında, Atatürk Barajı kenarında kadınlarla buluştu, Karakuş Tümülüs'ü ve Cendere Köprüsü'nü gezdi, Hz. Safvan Bin Muttal'ın türbesini ziyaret etti.



KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun başkanlığındaki üyeler AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, AK Parti Trabzon Milletvekilli Ayşe Sula Köseoğlu ve AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde temaslarda bulundu.

Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya tarafından karşılanan KEFEK üyeleri, Atatürk Barajı kenarındaki bir restoranda kadınlarla bir araya geldi.

Üyeler, Karakuş Tümülüsü'nü ve Cendere Köprüsü'nü gezdi.

Komisyon üyesi Milletvekilli Köseoğlu, Adıyaman'a çeşitli ziyaretler ve programlar için geldiklerini hatırlattı.

Adıyaman'ın güzelliklerini hem Türkiye, hem de tüm dünyaya tanıtmak amacıyla tarihi ve turistik yerleri gezdiklerini ifade eden Köseoğlu, "Atatürk Barajı, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Arsemia Antik Kenti ve Nemrut Dağı ile Adıyaman'ın turizm alanında bir cazibe merkezi olma noktasında ayrı bir yeri var." dedi.

Adıyaman'ın başta Nemrut Dağı olmak üzere, "güneşin en güzel doğduğu, en romantik battığı yer" olduğunu dile getiren Köseoğlu, Adıyaman insanının sıcaklığını, samimiyetini ve turizm alanındaki güzelliklerini barındıran bu güzel yerlerin mutlaka gezilmesi gerektiğini kaydetti.

Köseoğlu, Trabzon'un da Kommagene Kralığı'nın kalıntılarının bulunduğu bir şehir olduğunu belirterek, Adıyaman ile Trabzon arasında kültürel bir ilişki olup olmadığı hakkında gerekli araştırmayı yapacaklarını ifade etti.



KEFEK üyeleri, ardından Hz. Sahabe Safvan Bin Muttal'ın türbesini ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

