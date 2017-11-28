KİEV (AA) - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 57. Başkanlık Divanı Toplantısı ve 50. Daimi Komite Toplantıları Ukrayna’nın dönem başkanlığında yapıldı.

Ukrayna Parlamentosu binasında yapılan toplantılar KEİPA’nın dönem başkanı Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubii’nin yönetiminde gerçekleştirildi.

KEİPA’dan yapılan yazılı açıklamada, başkanlık divanı toplantısında genel kurul toplantısının taslak gündemi ve çalışma raporlarının ele alındığı bildirildi.

KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can tarafından başkanlık divanında asamble bütçesinin yürütülmesine dair bilgilerin sunulduğu belirtilen açıklamada, genel kurul oturumunda seçimleri gerçekleştirilecek olan KEİPA Başkan Yardımcılıkları adaylıklarının da değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Daimi Komite Toplantısında da KEİPA komisyonlarınca 2018 yılı birinci yarısında ele alınacak konular hakkındaki önerilerin onaylandığı ifade edildi.

- Katılım listesinde Rusya heyeti yok



Bir önceki dönem başkanlığını Türkiye’nin yaptığı KEİPA 50. Genel Kurulu güz oturumu yarın Ukrayna’nın dönem başkanlığında başkent Kiev’de yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre KEİPA Kiev oturumuna Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna delegasyonları katılım sağlayacak.

KEİPA Rus Grubu Üyesi Ludmila Bokova, 9 Kasım’da yaptığı açıklamada Rusya Parlamentosu’nun Devlet Duması ve Federasyon Konseyi başkanlarının Ukrayna’da yapılacak KEİPA Genel Kurulu toplantısı için davetiye almadıklarını bildirmişti.

Genel kurula Türkiye'den ise KEİPA Türk Grubu Başkanı AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile birlikte bir grup milletvekili katılacak.

- Ukrayna heyetinin gündeminde Kırım var

Genel kurul oturumunda “Karadeniz bölgesindeki güvenlik krizleri bağlamında ekonomik işbirliğinin gelişimi” hususu ana müzakere konusu olarak görüşülecek. KEİPA Komisyonlarının güz oturumlarında taslakları hazırlanan "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne (KEİ) üye devletlerdeki milli inovasyon sistemlerinin gelişimi", "KEİPA’nın 25 yılı: Bölgedeki parlamentolar arası işbirliğinin artırılması" ve "KEİ'ye üye devletlerde genç aileler için sosyal koruma ve yardımlar" konularındaki raporlar ve tavsiye kararları müzakere edilecek.

Ayrıca genel kurul toplantısı esnasında Ukrayna delegasyonunun Kırım meselesi ve ülkenin doğusundaki krizi gündeme getireceği belirtiliyor.

- KEİPA’nın kuruluşu

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, 1980’lerin sonunda yaşanan siyasal değişimlerin sonucunda Karadeniz çevresindeki ülkelerin yeniden dünya sahnesine çıkması ile kuruldu.

26 Şubat 1993’te İstanbul’da, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna parlamentolarının başkanları KEİPA’nın kuruluş deklarasyonunu kabul etti. Daha sonraki zamanlarda Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan asambleye katıldı.

Parlamenter Asamblesi, 12 KEİ üye devletini temsilen 76 milletvekilinden oluşuyor.