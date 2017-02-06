KEİPA Genel Sekreterleri Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Raşid İbrahimov, Karadeniz Ekonomik İşbiriği (KEİ) üyesi ülkeler arasında ekonomik iş birliğini geliştirmenin bir ideal olduğunu belirterek, "Hem gümrük hem vergi konusunda ortak noktalar bulup, iyileştirmeler yapıp, bunları kullanmak tabii ki faydalı bulunuyor. Bence bu teşkilat, halklarımızın iş birliğinin geliştirilmesinde çok önemli." dedi.

İbrahimov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), gözlemci statüsünü haiz uluslararası teşkilatların genel sekreterlerinin katılımıyla düzenlenen, KEİ üye devletlerin parlamentoları genel sekreterleri toplantısında yaptığı konuşmada, parlamentolar arası çalışmaların devam ettiğini, bu çalışmayı sağlıklı bir şekilde devam ettirmenin kolay olmadığını dile getirdi.

Parlamentoların çalışmasında genel sekreterlerin çok önemli sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden İbrahimov, bunları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Günümüzde yaşanan sorunların çok ciddi olduğunu belirten İbrahimov, şöyle devam etti:

"Hem uluslararası hem de bölgesel tehditler mevcut. Tabii ki ortak çalışmalar bu sorunları çözmeye yardımcı oluyor. Bu sorunların ortaya çıkması, bizim daha önce yaptığımız hataların da bir neticesi. 25 yıl önce bir fantezi vardı ortada; 'Her şey çok güzel, güllük gülistanlık, artık hep beraberiz, sorunları çok kolaylıkla çözeriz' diye bir düşünce vardı ama hiç öyle olmadı. Daha sonra onları yaşadık, gördük. Başladığımız zaman tabii ki umutla başlıyoruz ve başarılı olmasını istiyoruz. Şu andaki değişimler o kadar hızlı ki ayak uyduramazsak tabii ki biz başarılı olamıyoruz. Ayrıca öyle yeni tehditler ortaya çıkıyor ki onları öngörememiş oluyoruz. Bize öyle politikalar lazım ki hem zamana ayak uydurmamız gerekiyor."

Parlamentonun çok zor bir yapı olduğuna değinen İbrahimov, bu zor yapının seçimlerle oluştuğunu hatırlatarak, bu seçimlerin bazen de çok doğru olmayabildiğini söyledi.

Her şeyin sistem anlamına gelmediğini, halkın isteğinin de önemli olduğunu ifade eden İbrahimov, halkın kimi isterse onu parlamentoya getirdiğini ifade etti.

KEİPA olarak bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten İbrahimov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok az kavga olur bu teşkilatın toplantılarında ama bütün konuşmalar, yapıcı bir altyapıya dayanıyor. Katılımcılar yapıcı çözümler getiriyorlar. Ekonomik iş birliğini geliştirmek tabii ki ideal. Hem gümrük konusunda hem vergi konusunda ortak noktalar bulup, iyileştirmeler yapıp, iyi örnekleri masaya yatırıp bunları kullanmak tabii ki faydalı bulunuyor. Bence bu teşkilat, halklarımızın iş birliğinin geliştirilmesinde çok önemli."

- "İş birliğini daha etkin yapma taraftarıyız"

Sırbistan Cumhuriyeti Milli Meclisi Genel Sekreteri Svetislava Bulajic de genel sekreterlerin, hem bölgesel hem de uluslararası tehditler, sorunlarla ilgili fikirlerini ortaya koymaları için daha sık bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Bulajic, genel sekreterlerin sadece bürokrat olmadıklarını dile getirerek, "7 aydır görevimi yürüyorum. Ama bu az zaman içinde bile birçok tehditle karşı karşıya kaldığımı söylemek istiyorum. Milletvekilleri gelip gidiyor ama biz sorunları çözmeye devam edeceğiz. Bu tehditlerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu tecrübeden yola çıkarak, bizlerin kendi işimizi nasıl değerlendireceğimiz de önemli. Tabii zor bir iş yapıyoruz, politikacılarla çalışıyoruz. Bu hiç kolay değil. Genel sekreterler bunu çok iyi biliyor. Tecrübelerimizi ve bütün yetkinliklerimizi genel sekterlik görevlerimizde daha etkin şekilde kullanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

KEİPA dönem başkanlığını Türkiye'ye devretmeye hazır olduklarını aktaran Bulajic, "Yapıcı çözümlere ve daha ciddi konulara eğilmemiz gerekiyor. İş birliğimize iyileştirmeler getirmemiz lazım. Sırbistan kararlı şekilde tecrübesini ortaya koymaya hazır. Sırbistan'da hızlı bir şekilde reform süreci devam ediyor. Sırbistan için önemli olan şu ki iş birliğini daha etkin yapma taraftarıyız."

Bulgaristan Cumhuriyeti Milli Meclisi Genel Sekreteri İvan Slavchov da bölgede yeniden yapılanmaların olduğunu, dolayısıyla KEİPA'nın bu yeni şekillenen bölgede ilişkileri yeniden gözden geçirmesi ve buna göre politikalar üretmesi gerektiğini belirtti.

Son yıllarda KEİPA'nın birçok başarıya imza attığını aktaran Slavchov, Bulgaristan olarak bu yeni şekillenmede iyi ilişkiler kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Slavchov, bu iş birliklerinin Bulgaristan'ın iç politikasına da büyük katkısı olduğunu ifade ederek, ayrıca KEİPA olarak Akdeniz ülkeleriyle de ilişkileri arttırmak gerektiğini vurguladı.

Gürcistan Parlamentosu Genel Sekreter Yardımcısı Shota Goshadze de yeni dünya düzeniyle birlikte bölgenin gergin olduğunu, dolayısıyla normal düzeyde seyreden ilişkilerin mutlaka arttırılması gerektiğini söyledi.

Goshadze, bölgedeki gerginlikten kaynaklanan sorunların çözümü noktasında ortak kararlar ve önlemlerin acilen alınması gerektiğini kaydetti.