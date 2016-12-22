"Kelebek" çocuklar için şenlik

İSTANBUL (AA) - Kelebek hastalığı tedavisi gören çocuklara destek için kurulan Hayaller Gerçek Olsa Derneğince "Yılbaşı Alışveriş Şenliği" düzenlendi.

Üsküdar Nakkaştepe'deki bir restoranda düzenlenen şenlikte konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Hayaller Gerçek Olsa Derneği üyesi Tuğçe Akkaş, kelebek hastası çocuklar yararına bir günlük yılbaşı alışveriş şenliği düzenlediklerini söyledi.

"Dernek olarak onlara umut olmak için, yüzlerini biraz olsun güldürebilmek için böyle bir etkinlik düzenledik." diyen Akkaş, bugünün tüm gelirlerinin kelebek hastalığı tedavisi gören çocuklara medikal destek için kullanılacağını dile getirdi.

Akkaş, bu yardımın kesinlikle maddi yardım olmadığını ve dernek adına çalışan medikalcilerden alınacak ürünlerin çocuklara gönderileceğini belirtti.

Restoranda kurulan stantlarda giysiden yiyeceğe, doğal ürünlerden kozmetiğe yılbaşı hediyelikleri, özel el yapımı ürünler, hediyelik takılar, tablolar ve cam eşyalar bulunuyor.