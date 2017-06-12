Kelebekler Vadisi'nde düşen tatilci kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde çıktığı yürüyüşte düşerek yaralanan tatilci kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Fethiye'ye tatile gelen Taner Tan (43), Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde saat 02.00 sıralarında yürüyüşe çıktı. Vadideki patika yolda bir süre yürüyen Tan, düşerek başını kayalıklara vurdu. Düştüğü yerde hareketsiz kalan Tan, bağırarak yardım istedi. Yardım sesini duyan çevredeki tatilciler, Tan'ı imkanlarıyla vadinin plajına getirdi.
Karayoluyla ulaşımın olmadığı vadiden tekneye alınan Tan, Ölüdeniz Belcekız Plajı'na getirildi. Plajda bekleyen, Fethiye'de görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerine (UMKE) teslim edilen yaralı tatilci, ilk müdahalenin ardından Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavi altına alındı.
Başında ve vücudunun faklı yerlerinde yaralar olan Tan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.