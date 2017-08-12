MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Tatil için ilçeye gelen Naci Kara (20), karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan gitmek istedi. Faralya Mahallesi'ndeki patikadan yürüyüşe başlayan Kara, yolunu kaybederek uçurumda mahsur kaldı.
Kara'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Kara'nın bulunduğu alana iple kurtarma istasyonu kurdu. Kara, yaklaşık 4 saat süren operasyonla uçurumdan kurtarıldı.