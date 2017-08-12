Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı.Tatil için ilçeye gelen Naci Kara (20), karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan gitmek istedi. Faralya Mahallesi'ndeki patikadan...

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Tatil için ilçeye gelen Naci Kara (20), karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi'ne patika yoldan gitmek istedi. Faralya Mahallesi'ndeki patikadan yürüyüşe başlayan Kara, yolunu kaybederek uçurumda mahsur kaldı.

Kara'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Kara'nın bulunduğu alana iple kurtarma istasyonu kurdu. Kara, yaklaşık 4 saat süren operasyonla uçurumdan kurtarıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AFADAkutFETHİYEKelebekler VadisiKurtarmaMahsur KalmaMuğlaUMKE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5