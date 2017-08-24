"Kelebekler Vadisi'ne terlikle değil ekipmanla gelin"

MUĞLA (AA) - ALİ RIZA AKKIR - Uzmanlar, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki, Babadağ'ın eteklerinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ni ziyaret etmek isteyenlere, güvenlikleri açısından patikayı gerekli ekipmanlarla kullanmaları uyarısında bulundu.

İsmini, barındırdığı 80'den fazla kelebek türünden alan Kelebekler Vadisi, deniz, kum ve güneşin yanı sıra doğa sporlarıyla da ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Etrafını çevreleyen yaklaşık 350 metrelik sarp kayalıkların arasına gizlenmiş doğa harikası vadi, muhteşem manzarası ve macera dolu parkurlarıyla adrenalini seven turistlere ev sahipliği yapıyor.

Faralya Mahallesi'ndeki kaynaktan çıkarak 50 metre yükseklikten vadiye dökülen şelale, vadinin ortasından geçen bir dereyle denize ulaşıyor. Şelalenin bulunduğu noktaya ulaşmak için yaklaşık bir kilometrelik orman patikasından yürüyen turistler, farklı yüksekliklerdeki kayalıkları tırmanmak zorunda kalıyor.

Vadideki orman patikasıyla Faralya Mahallesi'ne gitmek isteyen ziyaretçiler de dik yamaçların eteğinden ilerleyerek Kelebekler Vadisi'nin muhteşem manzarasını izleme fırsatı buluyor.

Turizm sezonunun başlamasıyla turist akınına uğrayan Kelebekler Vadisi'nde, ekipmanları olmadan sarp kayalıklara tırmanan ziyaretçilerin zaman zaman yaşadığı kazalar, Fethiye Kaymakamlığı ve belediye ile tur rehberlerini harekete geçirdi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından ziyaretçiler için vadideki çeşitli noktalara ekipmansız tırmanış yapılmaması konusunda uyarı levhaları yerleştirilirken rehberler de ekipmanı olmadan tırmanışa geçen turistlere ikazda bulunuyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) 4. kademe dağcılık antrenörü ve profesyonel dağ rehberi Murat Salim Şeren, bir marka olan Kelebekler Vadisi'nde, ziyaretçilerin güvenliklerini almadan yaptıkları yürüyüşlerde zaman zaman kazalar yaşandığını anımsattı.

Kelebekleri, denizi ve plajının yanı sıra tek kare fotoğraf çekmek için bile vadiye gelenler olduğunu vurgulayan Şeren, vadiye inen yoldan yürüyerek aşağıya inilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Yolun patika değil, tırmanış parkuru olduğunu ifade eden Şeren, dağcılık ya da doğa sporlarıyla ilgili eğitim almamış birinin buradan inmesinin hayatını tehlikeye atması anlamına geldiğine dikkati çekti.

Şeren, rotanın dört noktasından iplerden yararlanılarak inilip çıkıldığını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Bu durum burayı patika kategorisinden çıkarıyor. Bir tırmanış yeri, dağcılık tekniklerinin bilinmesi gereken bir yer. Kelebekler Vadisi gibi yerlerdeKİ kazaların çoğu inerken meydana geliyor. Burayı görmek için bu yolu kullanmak isteyenler varsa öncelikle aşağıdan yukarıya tırmanmaları gerekiyor. Yukarıdan aşağıya indiğiniz zaman bütün ezberler bozuluyor. Hiçbir teknik bilmeden bir kazaya davetiye çıkarmış oluyorlar. Tatil anlayışıyla parmak arası terlikler, şortla geliyorlar, sıcak havada insanların elleri, ayakları terliyor. Tutundukları yer kayıyor, terlikleri ayaklarından çıkıyor. Durum böyle olunca daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalıyorlar. Vadiye gelmek isteyenlerin Ölüdeniz'den kalkan teknelerle vadiyi ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Patikayı kullanmak isteyenlere bu işin eğitimini almaları ve buraya ekipman kullanarak inmelerini öneriyorum."

- "Biz bu güzelliklerin kötü haberlerle anılmasını istemiyoruz"

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Mete Atay ise ilçedeki Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi gibi doğal güzellikleri korumaya çalıştıklarını, korurken de birinci önceliklerinin ziyaretçilerin güvenliği olduğunu söyledi.

Kelebekler Vadisi'ne çok sayıda kişinin tehlikeli şekilde inip çıktığını aktaran Atay, "Çoğu ziyaretçi, üzerindeki kıyafetler ya da teçhizatları uygun olmadan buradan riskli şekilde inmeye çalışıyor. Biz bu güzelliklerin kötü haberlerle anılmasını istemiyoruz. Birinci önceliğimiz her zaman güvenlik. Fethiye Kaymakamlığımızın talimatıyla bölgeye uyarı levhalarını yerleştirdik." diye konuştu..

- "Kendilerini riske atmasınlar"

Daha önce Kelebekler Vadisi'ne gelmeyen ve vadiye inmek için patikayı kullanan Oğuz Akıllı (23) ise patikanın tehlikeli bir inişi olduğunu ifade etti.

Yolun riskli olduğunu, bağlı bulunduğu iplere güvenmediği için kayalıklara tutunarak indiğini anlatan Akıllı, "Zemin kaymaya müsait. Ayakkabıyla geldim ama bazı noktalarda kaydığım yerler oldu. Kendilerini riske atmasınlar. Sürekli birileri ölüyor. Patikayı kullanmak sporculuğuna güvenen profesyonel insanların yapması gereken bir şey." dedi.

Ziyaretçilerden İbrahim Özdemir, daha önce iki kez tekneyle vadiyi ziyaret ettiğini dile getirdi.

Vadiye inen patika yolun tehlikeli olduğunu görünce inmekten vazgeçtiğini aktaran Özdemir, "Çevremdeki insanları da tehlikeli olduğu konusunda uyarıyorum. Profesyonel dağcının bile aşağıya inerken zorlanabileceğini düşünüyorum. Vadiye tekneyle gelmelerini tavsiye ediyorum. Hayatınızı riske atmanıza gerek yok." uyarısında bulundu.