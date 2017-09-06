Keleş'ten Suriye Hac Organizasyonu Merkezine ziyaret

MEKKE (AA) - Diyanet İşleri Başkan Vekili Ekrem Keleş, "Suriye'de, Arakan'da, başka coğrafyalarda yaşananlar bayramlarımızı zehir ediyor, sevinçlerimizi alıp götürüyor. Hacdan istifade etmemiz gereken manevi hazzı yok ediyor." dedi.

Keleş, Mekke'de Suriye Hac Organizasyonu Merkezini ziyaret etti. Keleş'i ziyaretinde, Suriye Hac Organizasyon Başkanı Samir Bayraktar ve Suriye Din İşleri Kurulu Başkanı Muti el-Batin karşıladı.

Suriyeli hacılarla da bir araya gelerek sohbet eden Keleş, Suriyeliler ile İslam dünyasının haccını ve Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Keleş, Suriyeli hacılara şunları söyledi:

"İslam coğrafyasında yaşananlardan dolayı bayram sevincimiz hüzne karışıyor. Biz bu mübarek günlerde bir yandan sevinç ve mutluluk yaşarken diğer yandan hüzünlüyüz. Sevinçliyiz çünkü bu mukaddes topraklarda, vahyin indiği beldede, Peygamberin yaşadığı beldede Allah nasip etti hac yaptık ve Kurban Bayramı'na ulaştık. Başka bir yandan hüzünlüyüz, İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşı devam ediyor. Sevinçlerimiz eksik kalıyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz, diğer Müslüman kardeşlerimizin kanını dökmekte ve Müslümanlar arasında tefrika çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu bayramları ve hac günlerini gözyaşı ve keder içerisinde geçirmekteyiz."

Bayram gününde İslam diyarlarında kalpleri sızlatan olayların yaşandığını dile getiren Keleş, "Suriye'de, Arakan'da, başka coğrafyalarda yaşananlar bayramlarımızı zehir ediyor, sevinçlerimizi alıp götürüyor. Hacdan istifade etmemiz gereken manevi hazzı yok ediyor. Maalesef Suriye'de işkenceler, ölümler ve açlık yaşanıyor. Emniyet, istikrar, adalet yok oldu. Başka ülkelere hicret etmek zorunda kaldınız. Bunun başında da Türkiye gelmektedir. Türk halkı sizlere kapılarını açtı ve açmaya da devam edecektir. Çünkü bizler sizlere ensar olmak istiyoruz." diye konuştu.

Kur'an ve sünnetin ümitlenmek için büyük bir kaynak olduğunu vurgulayan Keleş, Allah'ın Kur'an'da "Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır." buyurduğuna işaret etti.

Keleş, "Ye'se düşmek yok. Allah, 'Üzülmeyin, gevşemeyin, inanıyorsanız en üstün olan sizlersiniz' buyurmaktadır. Bu ayet aynı zamanda bizlere bir hedef göstermektedir. O da bizim sürekli üstün olmamız hedefidir. Bütün sebeplere sarılmalıyız. Ye'se teslim olmak zaten hezimeti getirir. Elimizde İslam, Kur'an, sünnet, derin bir medeniyetimiz ve kazanımlarımız var. Bunlar ümitlenmemiz için büyük bir kaynaktır. Artık kitaba ve sünnete dönme vaktidir. Artık tefrikadan, kavmiyetçilikten ana temel yola dönme vaktidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, bu yıl farklı ülkeler üzerinden hacca gelen Suriyeli sayısı 15 bini buldu. Suriyelilerin 3 bini Türkiye'den, 4 bini ise Türkiye üzerinden hacca geldi.