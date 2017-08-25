Kemalpaşa halkı ilçe olmanın sevincini yaşıyor

ARTVİN (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilçe yapılan Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldesi halkı, büyük sevinç yaşadı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.

İlçe olmanın sevincini yaşadıklarını vurgulayan Akçiçek, "Yıllardır Kemalpaşa halkının bir beklentisiydi. Daha önceki yıllarda TBMM'ye bu konuda müracaat edilmişti. Nasip bugündü. Halkımız bu kararı sevinçle karşılıyor." dedi.

Akçiçek, bu karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emeği geçen Artvin milletvekillerine teşekkür ederek, bu kararı vatandaşlarla birlikte kutlayacaklarını sözlerine ekledi.

Esnaf Hayrettin Okutur ise bu kararı beklediklerini, çok mutlu olduklarını belirterek, kararın herkese hayırlı olmasını diledi.

Fatih Dilmaç da kararın kendileri için çok iyi olduğunu anlatarak, "Kemalpaşa Sarp Sınır Kapısı'na yakın bir belde. İlçe olmamız her konuda bize fayda sağlayacaktır. Potansiyel daha iyi olacak. Esnaf ve halk için iyi oldu. Bu karardan memnunuz." diye konuştu.



