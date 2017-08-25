Kemalpaşa'nın ilçe olması kutlandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldesinin olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile ilçe yapılması kutlandı.

Kemalpaşa Belediye Başkanlığınca ilçe meydanında düzenlenen kutlama programında vatandaşlar tulum ve kemençe eşliğinde horon oynayıp, türkü söyleyerek sevinçlerini ifade etti. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı programda yöresel sanatçılar konser verdi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, programda yaptığı konuşmada, 25 Ağustos 2017 tarihinin Kemalpaşa için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yaklaşık 38 yıl sonra ilçe olma mutluluğunun yaşanmasında emeği olan herkese teşekkür borçlu olduklarını dile getiren Doğanay, şöyle devam etti:

"Sarf edilen emekler yerini buldu, hayırlı uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Sarp Sınır Kapısını ziyaretlerinde hiç kimseden bir talep gelmeden kendileri Kemalpaşa’nın ilçe olması işinin tamamlanması için Sayın İçişleri Bakanımıza ve bana talimat verdi. 7 Ağustos’ta verilen emir sonrası 25 Ağustos’ta Kemalpaşa ilçe oldu. Artvin Valisi olarak Artvin halkı adına Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimizi arz ediyorum."

AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ise Kemalpaşa’nın yıllardır kurduğu hayalin gerçekleşmesini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Artvin’e yapılacak güzel şeyler herkesin ortak paydası. Yılladır tüm siyasi partiler buranın ilçe olmasının kavgasını vermiştir. Hiçbir ayrım gözetmeden tüm siyasi partilerin gözettiği ortak payda Kemalpaşa’nın ilçe olmasıydı. Bu ortak paydayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Artvin’in 7 yıllık iktidar milletvekili olarak bu güne kadar en çok sevindiği olayın Kemalpaşa’nın ilçe olması olduğunu ifade eden Kışla, şöyle devam etti:

"Kemalpaşa’nın ilçe olmasının gerekliliği tüm detaylarıyla Cumhurbaşkanımıza anlattık. Cumhurbaşkanımız da buranın ilçe olması gerektiğine gerçekten inandı. Cumhurbaşkanımız yüzlerce miting yaptı. Hiçbir yerde bir yeri ilçe ya da il yapacağı vadini duymayız. Bu görüşmelerimizin sonrası 30 Mart yerel seçimleri öncesi Artvin’de mitingde Kemalpaşa’yı ilçe yapacağının sözünü verdi. Son olarak Sarp Sınır Kapısı ziyaretinde İçişleri Bakanına talimat verdi ve kanun hükmünde kararnameyle Kemalpaşa ilçe oldu."

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise yıllardır Kemalpaşa’nın ilçe olmayı beklediğini dile getirerek "Bu akşam siyaset yok. Siyasi kimliğimi Rize il sınırında bıraktım. Çıkıp bizimkiler iyi demenin alemi yok. Hükümete teşekkür ediyoruz. Bu akşam buraya bu sevinci yaşamaya geldik. Genel başkanımızın da sizlere selamı var. Bu topraklarda sağcı çıkar, solcu çıkar, devrimci çıkar, ülkücü çıkar ama vatan haini çıkmaz. Sadece ilçe yapmak yetmez. Adliye de gerekir Kemalpaşa’ya. Artık Kemalpaşa’nın köyünden bir adam sabıka kaydı için Hopa'ya gitmeyecek." şeklinde konuştu.

Yıllardır bekledikleri ilçe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Artvin Valisi Ömer Doğanay ve milletvekillerine teşekkür etti.

Programa kaymakamları, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.







