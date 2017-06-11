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Kemer sahilleri "atlı jandarmalara" emanet

- Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahillerde asayişi atlı jandarma timi sağlıyor - Yaz sezonunda yoğunluk oluşan sahillerde atlı jandarma timi günün belirli saatlerinde devriye geziyor

Kemer sahilleri

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahiller, atlı jandarma timlerine emanet.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığından Kemer'e gelen atlı jandarma timi, yaz sezonun başlamasıyla yoğunluk oluşan sahillerde devriye geziyor.

Prens, Tayga ve Polat isimli üç at ile iki binici, yaz mevsiminde günün belirli saatlerinde ilçedeki sahillerde devriye gezmeye başladı. Jandarma araçlarının ve motosikletlerinin inemediği, turizm sezonun başlamasıyla da yoğunluk yaşanan sahillerde devriye gezen atlı jandarma timine vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösteriyor.

Tekirova Mahallesindeki Phaselis Antik Kenti sahilinde atlı jandarma timini gören yerli ve yabancı turistler, atların yanına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antik kenti gezmeye gelen Aynur Yürek, atlı jandarma timinin sahillerde gezmesinin güzel bir uygulama olduğunu, atların da sahillere uyum sağladığını gördüğünü belirtti. Tatilcilerden Tuğçe Karadayı ise uygulamayı çok sempatik bulduğunu belirtti.

Tim, yaz sezonu sonuna kadar görev yapacak.

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ATAtlı JandarmaKemerTuristTurizm
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