Kemer'deki maden kazasıyla ilgili iddianame

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili 4'ü tutuklu 5 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla dava açıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, maden ocağının ortaklarından Muhammed Murat Bal, işletme müdürü Emre Tutsak ve iş güvenliği uzmanı Yücel Er'in aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında Cumhuriyet Savcısı İsmail Çalık tarafından hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianamede, Ovacık Mahallesi Pamucak mevkisinde bulunan Balyak Maden İşletmesi isimli iş yerinde maden içerisinde iki işçinin mahsur kaldığı ve daha sonra ise kurtarma çalışmaları sürdüğü sırada söz konusu iki maden işçisi Levent Korkmaz ve Esen Çavuş'un cansız bedenlerine ulaşıldığı kaydedildi.

Antalya'dan temin edilen iki maden mühendisi, bir elektrik mühendisi, bir iş güvenliği bilirkişisi heyeti ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevlendirdiği maden mühendisiyle olay mahalline gidildiği belirtilen iddianamede, "Tüm incelemeler sonucunda, bilirkişi heyetinin ön kanaatine göre kazanın, gaz ölçümü yapılmadan dinamit kullanılmasından kaynaklandığı, kullanılmaması gereken türden dinamitlerin kullanıldığının tespit edildiği ve ayrıca madenin tavanında da havalandırma bulunmadığı, tüm hususlar bir araya geldiğinde de madende parlama oluşmasının doğal olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, bilirkişi heyetince meydana gelen kazada ruhsat sahibi, daimi nezaretçi, iş güvenliği uzmanı, işletme müdürü, vardiya mühendisinin sorumlu olacağının ön kanaatine varıldığı ve ayrıntılı bilirkişi raporunun ise daha sonra sunulacağı belirtildi.

- Bilirkişi heyeti ayrıntılı raporda görüş değiştirdi

İddianamede, bilirkişi heyeti tarafından haziran ayı içinde sunulan raporda ise olayın meydana geliş sebebinin maktullerin kömür gevşetmek ve havalandırma için delik delme işlemi yaptığı sırada, metal ucun sert zemine gelmesi ile oluşan kıvılcımın, ortamda oluşan metan gazını patlatmış olabileceği kaydedildi. Patlamanın şiddetli bir grizu patlaması şeklinde değil lokal bir patlama şeklinde olduğu, maktullerin ölümünün ise metan gazının yanmasıyla birlikte ortamda oksijenin ani bir şekilde tükenmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceği vurgulandı.

Ayrıntılı raporda, ocaktaki bu parlamanın öngörülemeyen bir olay olup mücbir sebep hallerinden olduğu, kazanın tamamen yeraltı kömür madenlerinde olası ve engellenmesi güç, ani bir metan parlaması ve devamında ortaya çıkan karbonmonoksit gazının ortamı zehirlemesinden olduğu, bu durumun ortaya çıkmasında gerek şirket yetkililerinin gerekse de sorumlu olan çalışanların doğrudan bir kusuru olmadığı kanaatinde olduklarının belirtildiği yer aldı.

İddianamede, mevcut deliller değerlendirildiğinde madendeki parlamaya ilişkin bilirkişilerin keşif tutanağına geçirilen görüşünde, olayın oluşumunda ruhsat sahibi, daimi nezaretçi, iş güvenliği uzmanı, işletme müdürü, vardiya mühendisinin sorumlu olacağının ön kanaatine varılmasına rağmen, ayrıntılı raporda olayın zorlayıcı sebep olduğunu ve doğrudan kusurlu kimsenin olmadığını bildirdikleri kaydedildi.

- Dinamitçi, dinamiti işçilere patlatmış

Bilirkişi heyetinin ayrıntılı raporda kazanın mücbir sebeple kaynaklandığını beyan ederek önceki ön kanaatleri ile çelişkiye düştüğünün görüldüğü, bu nedenle ayrıntılı raporun objektifliğinden şüphe duyulduğu vurgulandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu raporunda da hem olaya yakın görgü tanıklarının hem de keşif tutanağındaki bilirkişi heyetinin ön kanaatlerini doğrular nitelikte ateşleme yapıldığının belirtildiği kaydedilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Raporda sorumlu olarak gösterilen kişilerin, bilirkişilerin ilk görüşleriyle paralel olarak şüpheli Muhammed Murat Bal, vardiya mühendisi Fevzettin Bayramoğlu, daimi nezaretçi Emre Tutsak ve iş güvenliği uzmanı Yücel Er'in kusurlu olarak tespit edildiği, ayrıca ateşleyici belgesi bulunan Şevki Koçbıyık da sorumlu olacaktır. Tanık beyanlarında normalde madenlerdeki patlatmayı dinamitçi olarak bilinen Şevki Koçbıyık'ın yapması lazımken maden içerisine girmediği ve lokum ile kapsülleri işçilere dağıtarak onlara yaptırdığının ifade edildiği, bu sebeple Şevki Koçbıyık'ın da kazanın oluşumunda kusurlu olacağı tespit edildi. Maktullerin ölümü ile ilgili olarak müştekilerin şikayetçi olduklarının görüldüğü, kesin ölüm sebeplerinin tespit edilmesi amacıyla otopsisi yapılan maktullerin ölümlerinin yapılacak tetkiklerin sonuçlarına göre değerlendirileceği Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor ivedi bir şekilde gönderilecektir."

İddianamede, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 5 sanığın ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi.

Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi Mezardibi mevkisindeki kömür madeninde 16 Mayıs'ta yoğun metan gazı sıkışması nedeniyle 900 metrede mahsur kalan Levent Korkmaz ve Esen Çavuş hayatını kaybetmiş, gazdan etkilenen 6 işçiye hastanelerde, 7 işçiye ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilmişti.

