Kemiğe dönüşen protezler yazıcıdan çıkacak

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de biyomalzeme üretiminde elde edilen başarılı sonuçlar, teknolojiyle birleştirilerek sağlık sektörünün kullanımına sunulacak.

Son yıllardaki en önemli teknolojik gelişmelerden 3 boyutlu yazıcılar birçok sektörde önemli değişikliklerin yaşanmasını sağlıyor. Bu değişim, sağlık sektörü ve "tıp sanatı" olarak da nitelendirilen medikalde de kendisini gösteriyor.

Hastaya özel protezler, 3 boyutlu biyoyazıcılar, hastaya özel implantlar, hatta doku, organ basabilme ve medikal modeller üretme potansiyeli yakın geleceğin önemli gündem maddeleri olacak.

ODTÜ Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmelliyet Merkezinin (BIOMATEN) Kurucu Müdürü Prof. Dr. Vasıf Hasırcı ile ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren BTech Innovation Genel Müdürü Kuntay Aktaş arasında, kafatası kırıklarının tedavisinde kullanılmak üzere, zamanla eriyip doğal dokunun yeri alacak, 3 boyutlu yazımla üretilecek kraniyofasyal protezler geliştirilmesi için lisans anlaşması yapıldı.

Vücutta eriyip zamanla yerini gelişen kemiğe bırakacak bir malzeme geliştiren Prof. Dr. Hasırcı ve ekibi ile Türkiye'de 3 boyutlu yazıcı teknolojisinin öncü firmalarından ve kişiye özel protezler geliştiren BTech Innovation, anlaşma kapsamında trafik kazası, ateşli silah yaralanması, tümör gibi sebeplerle kaybedilen kemik dokuları yerine geçebilecek, vücutta zamanla eriyecek ve hastaya özel olarak tasarlanabilecek bir protez geliştirilmesini hedefliyor.

Böylece protez vücutta kalıcı olmayacak, implantasyondan bir süre sonra protez yerini tamamen yeni gelişen kemiğe bırakacak ve kompozisyonu sayesinde günümüzde yaşanan enfeksiyon, protezin reddedilmesi gibi riskler engellenebilecek. Özellikle kemik gelişimi süreci devam eden çocuklarda bu tip protezlerin değiştirilme gerekliliği bu çalışmanın sonunda ortadan kaldırılarak, bu soruna da önemli bir çözüm üretilmiş olacak.

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından uluslararası patent tescili ve ticarileştirilme konularında desteklenen buluşun ürünleştirilmesine yönelik çalışmaların 2019'un sonuna doğru bitirilmesi planlanıyor.

- "Önemli bir gelişme alanı"

Prof. Dr. Vasıf Hasırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 boyutlu yazım teknolojisinin farklı endüstriyel sektörlerde geliştirilip en sonunda sağlık alanında da kullanıma girdiğini söyledi.

Kullanma alanlarının öncelikle yük taşıma yeteneği de olan sert doku üretimi olmakla birlikte zaman içinde yumuşak doku üretimi, eğitim amaçlı ürünler ve tıp doktorlarının ameliyat öncesi ön çalışmalarına da katkı veren çalışmalar ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Hasırcı, şöyle konuştu:

"Cihaz üretimi konusunda gelişmeler belli bir olgunluğa erişmiş ise de ürünlerin implant olarak kullanılabilmeleri için üretimin biyouyumlu malzemelerden yani vücutta herhangi bir olumsuz etki yaratmayacak ve zamanla vücutta eriyerek yerini yeniden oluşan dokuya bırakabilecek malzemelerden yapılması önemli bir gelişme alanı. Biyomalzeme araştırmacıları olarak bizler de bu alanda yaptığımız çalışmaların insanlara sağlayacağı yararları görmek istiyoruz. Bu nedenle bu ortak çalışmayı üniversite-endüstri uygulaması açısından çok olumlu bir ilişki olarak görüyorum."

- Hedef ticarileşebilir ürün

BTech Innovation Genel Müdürü Kuntay Aktaş da dünyada önemli gelişmelerin kaydedildiği, adeta teknolojik yarış olan bir alana ilişkin yaptıkları anlaşmadan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Aktaş, "Ülkemizde yüksek teknoloji ürünlerin çıkmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin en önemli bilim insanları ve ekipleriyle çalışıp kendi teknolojimizle birleştirme fırsatı bulduğumuz için oldukça heyecanlıyız. Bundan sonraki süreçte sıkı şekilde çalışıp bu teknolojiyi ticarileşebilir ürüne dönüştürmek için gayret göstereceğiz." dedi.

- "Herkes için değer yaratacağına inanıyoruz"

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de ODTÜ TTO olarak 2007'den beri yürüttükleri faaliyetler arasında akademisyen buluşlarının patent alınarak korunması, ticarileştirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliklerinin oluşturulmasının yer aldığını ifade etti.

Bu anlaşmanın ortaya çıkmış olması nedeniyle gururlandıklarını vurgulayan Yozgatlıgil, "2015 başından beri devam eden görüşmelerimiz, her iki taraf için de maksimum fayda sağlayacak şekilde sonuçlandı. Buluşumuzun BTech Innovation iş birliğinde ticarileştirilerek ürüne dönüşmesinin, başta ülkemiz olmak üzere, dünyada ihtiyacı olan herkes için gerçek bir değer yaratacağı inancındayız." diye konuştu.