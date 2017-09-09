Kendi acılarını unutup Arakan için seferber oldular

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenleri, başlattıkları yardım kampanyası ile Myanmar'daki şiddet olaylarının mağduru Arakanlı Müslümanların ihtiyaçlarını bir nebze de olsa gidermeyi hedefliyor.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'ye sığınan Türkmenler, Arakan'da Müslümanlara yönelik yapılan katliamlara ve yaşanan acılara duyarsız kalmadı.

İlçedeki YİBO konteyner kentinde yaşayan ve kendileri de hayır kuruluşları ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından gelen yardımlarla hayatlarını sürdüren Bayırbucak Türkmenleri, kamp içerisindeki camiden yaptıkları duyuruyla Arakanlılar için yardım kampanyası başlattı.

Arakanlılar için Suriyeli din görevlileri eşliğinde dualar eden bir grup Türkmen, kamp içerisinde ve evlerde kalan Suriyelilere yardım çağrısı yaparak para topluyor.

Kamp temsilcilerinden Ali Molla Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan'da yaşanan zulme insan olan hiç kimsenin sessiz kalamayacağını belirtti.

- "Damdan düşenin halinden damdan düşenler anlar"

Oradaki acıların bitmesi için dualar ettiklerini anlatan Molla Musa, "Biz kendi derdimizi unuttuk, Arakan'daki mazlum kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeye başladık. Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin. Damdan düşenin halinden yine damdan düşenler anlar. Bizler de bu acıların bir kısmını çektik, çekiyoruz. Onlara karınca kararınca, gücümüzün yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Molla Musa, Arakanlı Müslümanlar için para toplamaya kamp içindeki camide başladıklarını belirterek, Türkiye'nin Arakanlıların da yanında bulunduğunu gördüklerini ve bundan çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kampanya organizatörlerinden Muhammed Kömürcü de Arakan'da yaşanan katliamların kendilerini çok etkilediğini, buna duyarsız kalamayacaklarını vurguladı.

Kömürcü, kamp ve evlerde kalan Türkmenlerin, imkanları doğrultusunda yardım ettiğini aktararak, "Kampanyamızı 5 gün sürdürmeyi amaçlıyoruz. Halkımızın ilgisinden memnunuz. Kendileri de sığınmacı olduğu halde bu durumda yardım etmeleri bizleri duygulandırdı. İnşallah yardımları Türk Kızılayı aracılığıyla Arakanlılara ulaştıracağız." ifadesini kullandı.